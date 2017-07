8 Bits Memory: El rock de 8 bits que hará saltar a Rock al Parque

En RCN Al fin de semana nos acompañó la agrupación 8 Bits Memory, una banda de rock originaria de Bogotá, que mezclan sonidos de los antiguos videojuegos dentro de sus composiciones.

La agrupación se considera una fusión compleja entre el rock y los ritmos electrónicos lo que les da un toque único frente a otros artistas de rock tradicionales, esto es lo que les ha abierto las puertas en la edición de Rock al Parque 2017.

Actualmente se encuentran lanzando su nuevo vídeo in The Sea Of Madness; creado por Carnívora Films – 8BM, dirigido por Andrés Contreras y producido por Jorge Rivas. Pertenece al disco ‘Before The Psyche’, estrenado a finales de 2015, el cual fue grabado en Amniótica Estudios por Alejandro Jaramillo, producido y mezclado por 8BM y el mismo Jaramillo. La masterización se llevó a cabo en “The Airlab Studios” de Londres por Jerome Smith.