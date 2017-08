Aryel Altamar: La hipnosis como ayuda para adicciones

En RCN Al fin de semana estuvimos con el hipnoterapeuta Aryel Altamar, quién estuvo contándonos un poco más acerca de la hipnosis, sus ventajas y la ayuda que puede prestar a personas que tengan problemas de ansiedad o de adicciones.

Inicialmente Altamar explicó que la hipnosis no es una cuestión sobrenatural, es algo que va ligado a la psicología, tanto así que para lograr desarrollar una carrera como hipnoterapeuta es necesario estudiar psicología primero para entender profundamente al ser humano, ya que la hipnosis entrará a actuar directamente en la psique el ser y no cualquiera puede hacerlo de la manera correcta.

Adicionalmente, el hipnoterapueta argentino explicó que para que una persona sea hipnotizada debe ir dispuesta, ya que si alguien quiere comprobar que la hipnosis no es real o no funciona, posiblemente no logrará ser hipnotizado porque su voluntad lo “protegerá” frente a este evento.

Finalmente, Altamar hipnotizó al periodista Javier Stamato para probar que la hipnosis funciona, siempre y cuando la persona sea consciente que quiere hacerlo y concluyó diciendo que puede ayudarle a sujetos con adicciones crónicas o problemas de ansiedad.