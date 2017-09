Brownfield defiende a Colombia sobre lucha contra las drogas

El subsecretario antidrogas para el Departamento de Estado de EE.UU., embajador William Brownfield, salió en defensa del trabajo de Colombia en la lucha contra las drogas y lamentó que “ambos gobiernos hayan expresado opiniones complicadas el uno al otro”, refiriéndose a la reciente controversia por la amenaza de la Casa Blanca de incluir a Colombia en la “lista negra” de países que fallaron en ayudar a combatir el narcotráfico en el último año, lista en la que sólo aparecen Bolivia y Venezuela.

Ante la pregunta que le formuló RCN Radio, sobre el consejo que le dio a la administración Trump de si Colombia debía o no ser descertificada, el embajador Brownfield, respondió que no podía decir absolutamente nada sobre el consejo que le dio al presidente en ese sentido, pero que en su opinión personal no considera que Colombia merezca ser descertificada. (Lea también: Colombia consideró superado impasse con EE. UU. sobre lucha contra las drogas)

“No creo que Colombia merece, ni mereció ni merecerá una decisión de decir que ha fallado concretamente en sus obligaciones… No creo que Colombia deba ser incorporada en un grupo que incluye a Venezuela y Bolivia”, afirmó.

El funcionario indicó que la estrategia del gobierno del presidente Juan Manuel Santos en la lucha contra el narcotráfico es la adecuada y agregó que lo importante es seguir trabajando en esa alianza que siempre han tenido los dos países.

Sobre la extradición, dijo que su posición es que se mantenga como un mecanismo eficiente para combatir el narcotráfico, pero cuestionó el riesgo de que narcotraficantes que no sean genuinamente guerrilleros de las Farc, pretendan ser cobijados por esta organización para salvarse de la extradición.

Las declaraciones de Brownfield se dieron durante una rueda de prensa en la que estuvo abierto a todo tipo de preguntas sobre su trabajo como diplomático durante 38 años.

El próximo 30 de septiembre se hará oficial su retiro como diplomático del Departamento de Estado de EE.UU.