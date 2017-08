El Checo Acosta presenta su sencillo “Bellas Mujeres”

En RCN Al fin de semana estuvo acompañándonos Alcibiades Antonio Acosta, mejor conocido como El Checho Acosta, uno de los artistas colombianos más representativos de la música tropical, para presentar un nuevo sencillo titulado “Bellas Mujeres”.

Acosta viene de una dinastía de músicos ya que su padre es la leyenda de la música de despecho, Alci Acosta y además su abuelo (también llamado Alci) también es un reconocido artista musical en Colombia y para él esto ha sido más un reto que una ventaja, ya que al tener ese peso sobre si, la gente no espera menos de su talento.

Además conversó acerca de algunas anécdotas de su vida como, por ejemplo, su época de futbolista jugando para las inferiores del Junior de Barranquilla y aunque la vida lo llevó por otros caminos, el Checo no abandona la pasión por el deporte y aparte de patrocinar su propio equipo de fútbol, juega partidos en su natal Barranquilla cada que tiene tiempo libre para hacerlo.

Algo que lo caracteriza es no criticar ningún tipo de música, prefiere analizarlas y tomar lo que pueda servirle para evolucionar sus ritmos, de hecho el Checo aclara que “siempre he estado en transición musical, nunca me detengo” y la prueba de esto son los 26 discos y más de 300 canciones que ha grabado a lo largo de su carrera, sin perder el cariño de sus seguidores.

Finalmente, el Checo hizo una remembranza de su carrera musical e hizo énfasis en lo importantes que fueron los maestros Joe Arroyo y Juan Piña para su desarrollo artístico.