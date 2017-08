En Colombia hay abuso de la libertad de prensa: ex vicepresidente Francisco Santos

El ex vicepresidente de la República Francisco Santos, se refirió a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, de exigirle al Presidente Uribe retractarse ante los señalamientos que le hizo al periodista Daniel Samper y dijo que ha habido mucho abuso de la libertad de prensa.

Santos Calderón, como uribista, se inclinó más a respaldar al ex presidente Alvaro Uribe Vélez y no a su colega Daniel Samper, ante la decisión de la justicia de exigirle al ex mandatario retractarse de los señalamientos cuando dijo que Samper era un abusador de niños.

“Los abusos que se han dado en Colombia con el tema de libertad de prensa son de tal magnitud, que Dios mío; usted no vio la caricatura que hicieron de mí, sin embargo, yo me quedé calladito . Yo no se que va a ser el Presidente Uribe, pero yo le cuento un hecho histórico en el que Alberto LLeras demandó a Laureano Gómez por injuria y calumnia; encanaron a Laureano , la gente se tomó las calles y al juez le tocó reversar su decisión”, contó.

Francisco Santos, insistió en que no sabe qué dicisión va a tomar el ex presidente Uribe, pero lo sí sabe es que es muy respetuoso de la justicia.