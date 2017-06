Defensa de Guido Echeverry, se opone a nulidad de fallo, solicitada por demandantes

El Consejo de Estado le confirmó a RCN Radio en Manizales, que el fallo a favor de Guido Echeverry aún no está ejecutoriado, es decir, no está en firme, por cuenta de varias solicitudes que hicieron los dos abogados demandantes y la presentación de un incidente de nulidad de esa sentencia.

A propósito, uno de ellos, Rafael Calixto Toncel Gaviria, explicó en la emisión de noticias de las 6 y 30 del viernes 2 de Junio, porqué pretende que se anule la sentencia que favorece al mandatario suspendido.

Sosolicitó la nulidad de ese fallo por tres causales, una de ellas que el Consejo de Estado habría violado el régimen de Quorum decisorio.

Por su parte Alejandro Franco Castaño del equipo de defensa de Guido Echeverry Piedrahita, invitado a la emisión de noticias del medio día del viernes 2 de Junio, dijo que se opone a la medida de nulidad del fallo, al argumentar que así como se hizo efectiva la suspensión provisional hace más de 10 meses, a pesar de que existían recursos sin decidir, el levantamiento de esa suspensión también debe operar automáticamente y en consecuencia el gobernador debe retomar su cargo.

Sus explicaciones y confrontaciones a las causales expuestas por el abogado demandante, las escuchará usted en el siguiente audio en la voz del defensor de Guido Echeverry, Alejandro Franco Castaño:

Consideran los abogados demandantes, que mientras el Consejo de Estado no responda esas solicitudes, Guido Echeverry no podrá retomar su cargo de Gobernador de Caldas, porque el fallo aún no está en firme.