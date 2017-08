Soy un defensor acérrimo de los acuerdos Gobierno- FARC: Alias “Ernesto Báez”

RCN Radio les resume y les deja escuchar además, el audio con la entrevista que en exclusiva, le concedió el Ex jefe político de los grupos de Autodefensas, Iván Roberto Duque, conocido como “Ernesto Báez”.

Una férrea defensa a los acuerdos de Paz, logrados entre el Gobierno y las Farc, hizo el ex jefe paramilitar “Ernesto Báez”, quien en diálogo exclusivo con RCN Radio, confesó que en el encuentro con los jefes de la guerrilla, al principio no fue capaz de mirarlos a la cara.

El ex jefe político de las Autodefensas, Iván Roberto Duque, alias “Ernesto Báez”, se refirió al reciente encuentro que él y 2 ex jefes más de los paramilitares, sostuvieron con los jefes de las FARC, como Iván Márquez y Santrich, y admitió que le costó mirar a la cara, a quienes combatió a muerte durante 26 años.

“Acercarnos a unas personas en medio de un recuerdo todavía tan vigente de odio, de rencor, de daño de unos y otros, fue muy difícil, pero aquí hubo una mediación de ONGs, de la Iglesia Católica, a través del Sacerdote Francisco de Roux y de uno de los hombres más conocedores de las Farc, como es el Doctor Álvaro Leyva Durán”, aclaró Báez.

Ese encuentro fue para demostrarle al país que estábamos dispuestos a una reconciliación no de ellos con nosotros, sino en común con las víctimas y con el país, al que le causamos daño. A ellos los jefes de la guerrilla les llegó la propuesta y luego a nosotros, y ambos decidimos ir a ese encuentro, explicó Iván Roberto Duque.

“En principio no pude mirarlos a la cara; no era capaz. Era un escenario tan inédito, tan exótico en mi vida que me costó. Yo no imagine nunca que esto pudiera ocurrir,porque estuve 26 años en la guerra y los combatí a muerte, hasta el último momento que entregué mi fusil”, agregó.

De manera que, anotó el ex jefe paramilitar, no fue fácil, ya en la medida en que avanzaba la reunión pude mirarlos más de frente y concluir que ese encuentro, salvo que me pueda equivocar, descubro en ellos una actitud de buena fé en el país; una actitud de buena fé con el proceso de Paz; una actitud de buena fé para buscar la reconciliación entre los colombianos.

No se nos puede olvidar una cosa, dijo Báez: En Colombia es más fácil conseguir un fusil que entregarlo.

“Entregar un arma en nuestro país, es muy complejo, porque en Colombia el fusil es sinónimo de poder: de poder político, de poder económico. El fusil es un instrumento de interlocución con el gobierno y con cualquier sector de la sociedad”, explicó el ex jefe de las autodefensas y agregó que cuando aún estaban en armas, los buscaban de todas partes, pero ya cuando se retiraron “los caninos”, ya era muy difícil que el gobierno nos buscara, que se reuniera con nosotros.

“Esto mismo lo van a experimentar las Farc ahora, y si accedieron a ser dejación de las armas, como símbolo de apartar la violencia de la lucha política, me parece que eso hay que aplaudirlo hoy, mañana y siempre”, consideró el hombre que hoy tiene 62 años de edad.

En los acuerdos de Paz, el Gobierno les dio mucho a las Farc?

“Esa evaluación sobre lo mucho o lo poco que les dieron, no cabe ahora. Ese análisis hay que hacerlo dentro de un tiempo, porque todavía está en vilo una circunstancia y es si el Estado les va a cumplir o no, porque este es un Estado tradicionalmente mentiroso y embustero”, advirtió Báez.

“El Estado engañó a las guerrillas del 57 y del 58 en esas negociaciones; engañaron a muchos miembros de esas organizaciones armadas que después de desmovilizarse, los dejaron al garete, a expensas de los fusiles de las otras agrupaciones armadas y murieron, como murió Carlos Pizarro, asesinado; Bernardo Jaramillo, asesinado, Toledo Plata, asesinado, Alvaro Fayad “El turco”, asesinado, unos desmovilizados y otros en proceso de hacer la Paz”, recordó Iván Roberto Duque, quien antes de ingresar a la guerra, fue docente en Manizales, estudió Derecho en la Universidad de Caldas y fue Alcalde en La Merced, municipio del Norte del departamento de Caldas, región de la que es oriundo.

RCN Radio le hizo introducción a “Ernesto Báez”, sobre 2 temores:

El de sectores de la sociedad colombiana en el sentido que las Farc podrían utilizar el dinero ilícito de secuestros, extorsiones y narcotráfico, para hacer política y el temor de la misma guerrilla de ser asesinada, a lo que respondió:

“El país no tiene porqué fundarse temores en relación con las Farc en el escenario político gastando su dinero, porque de hecho a las Farc el Estado las va a subvencionar, como a los demás partidos. El temor real del país, sería que las Farc incumplieran cualquier acuerdo, (que no creo que lo vayan a hacer) y es que vayan en algunas regiones a acudir a la violencia para defender sus intereses políticos. Eso sí es un verdadero temor, pero insisto no creo que lo hagan porque veo en ellos un sincero propósito de participar como opción política en este país separando las armas del ejercicio político y esa sí es una garantía muy importante.

Sobre el temor de las Farc, Báez dijo:

“Puede ser que sí. Este es un país muy polarizado. Es un país con problemas de violencia muy serios y la seguridad de ellos no está garantizada, además porque los antecedentes históricos prueban como muchas personas desmovilizadas creyeron en un exitoso ingreso a la sociedad, en que se les iba a respetar sus derechos y eso no ocurrió, de manera que pueden ser más los miedos de las Farc con su futuro, que los temores del pueblo colombiano con las Farc en un futuro”, consideró el ex jefe político de los grupos de paramilitares.

Subsiste el paramilitarismo?

Iván Roberto Duque Gaviria, conocido como “Ernesto Báez, explicó que el paramilitarismo como fenómeno político, económico, cultural, no ha desparecido; nos desmovilizamos el ala armada de esa organización, pero el fenómeno paramilitar como cultura de una sociedad que no tuvo Estado durante varias décadas, subsiste.

Los señalamientos al ex presidente Uribe de paramilitar, son ciertos?

“En lo que a mí respecta, como hombre cofundador de los grupos de las AUC en Colombia y como persona que ocupé la jefatura del estamento político de esa organización, no puedo de ninguna manera afirmar que Alvaro Uribe Vélez haya tenido relación directa con grupos de paramilitares, como sí lo puedo afirmar de muchas otras personas, como alcaldes, concejales, diputados, gobernadores, ministros, congresistas, con ricos, pobres, curas… era un universo inmenso y sobre el particular hay 16 mil discos compactos en Justicia y Paz,”, anotó.

A propósito del actuar criminal de las AUC, RCN Radio le preguntó a Iván Roberto Duque, si ellos repararon a las víctimas y dijeron la verdad. Respondió:

“De lo contrario no estuviéramos en buen uso de la libertad…quien evalúa ese tema de la verdad, son las autoridades judiciales, no los periodistas, ni los curas, ni los universitarios, ni la gente del común, son las autoridades que tienen la investidura de averiguar qué tanto aportamos a la verdad, porque después de un largo período en la cárcel se nos concedió la posibilidad de gozar de libertad y eso ocurrió tras el ejercicio serio, real y probado de las autoridades de que efectivamente contribuímos con la verdad y aportamos en la medida de

nuestro alcance económico a la reparación de las víctimas”.

Al referirse a las Farc, como partido político, Báez dijo que si llegan a plantearle al país unas alternativas importantes para combatir la corrupción que es ese cáncer de la vida nacional, él estará en primera fila para apoyar ese programa.

“El peor cáncer de la vida nacional hoy, es la corrupción; más allá del daño que ha causado el narcotráfico, que la guerra de paramilitares y guerrilleros, que la guerra de las Bacrin; eso en nada se parece al daño que le ha causado la corrupción al país y me parece que aquí tenemos que crear un frente común entre liberales, conservadores, miembros del Centro Democrático, del partido de la U, de las autodefensas, de la guerrilla…todos crear un frente común, hacer un pacto nacional contra los corruptos que son las especies más perversas de una sociedad”, dijo.

Acuerdos de Paz Gobierno- Farc:

Ernesto Báez, dijo que es un defensor acérrimo de este episodio maravilloso de ver a 7 mil colombianos que fueron mis enemigos y que hoy son mis adversarios ideológicos, entregando las mismas armas con las que pretendieron arrodillar a esta nación.

“Lo trascendental de este proceso con las Farc, no fue cuántos fusiles entregaron, si todos o una parte, no, lo trascendental en un proceso de Paz lo que cuenta no es el número de armas entregadas, sino el número, de almas desarmadas”, aclaró.

A la pregunta de los precandidatos presidenciales, cuál le conviene más a Colombia, el ex jefe de las autodefensas, Iván Roberto Duque, dijo que:

“Yo, no me ocupo de eso. Me ocupo más bien de la suerte que le espera a este país y al proceso de Paz con un gobierno de pronto adverso a lo que hasta ahora se ha avanzado con las Farc, eso me preocupa; yo que vengo del campo de la guerra, se el costo de esto. Ustedes que viven en las ciudades no conoce el llanto de una madre del sur de Bolívar que ha perdido a sus tres hijos en la guerra; el llanto de esa madre sobre el ataúd; aquí en Manizales, no conocen lo que es el desfilar de 100, 150 familias huyéndole a la violencia; no conocen las desgracias y las tristezas de la guerra, que nunca han vivido en zonas rojas; por esa Colombia que tanto ha sufrido y por esa Colombia que nosotros conocimos, el juego ahora no es pensar en que sea Vargas Lleras o que sea un candidato del Centro Democrático, o de Unidad Nacional el que va a triunfar, no, hay que poner la mirada es en qué representa para el futuro el que eventualmente venga un gobierno adverso a este capítulo de todas maneras importante para Colombia, que es el capítulo de la desmovilización de una de las guerrillas más radicales, más fundamentalistas y más guerreristas que ha conocido el mundo”.

Entre los interrogantes finales a Ernesto Báez, está si se arrepiente de lo que hizo o lo justifica?

“Yo siento remordimiento de conciencia, porque con el propósito de enfrentar el daño que las guerrillas le causaban al país, después de muchos años advertí que tras ese objetivo, también provoqué mucho daño y quizás mayor; de eso me arrepiento; me arrepiento del dolor y tragedia que los ejércitos de las autodefensas causaron en bastantes regiones del país, y me arrepiento de no haber doblado la rodilla en otras épocas para pedirle perdón a Colombia…pero cuando ya viene la desmovilización nuestra y los resultados importantes de ahora, siento que de alguna manera ese arrepentimiento está acompañado de un cierto resarcimiento en el sentido que apoyamos este proceso de Paz con las Farc…ustedes pueden creer que la guerrilla se hubierna desmovilizado con un ejército de 17 mil paramilitares en el monte aún disparando?, jamás, jamás. En todos los proceso en la Uribe, en Tlascala, en Caracas, en el Caguán, siempre dijeron desmonten el paramilitarismo, desmonten el paramilitarismo para que avancemos en esto y nunca se avanzaba porque entre esas exigencias estaba esa, que era un imposible. De todas maneras, cuando me preguntan que si me arrepiento o no, yo siento en el fondo una sensación patriótica muy agradable el que la iniciativa nuestra de habernos desmovilizado, de alguna forma abrió un camino para que las Farc ya libres de un enemigo tan temible como las autodefensas, también dieran ese paso; no lo hubieran dado si estuviéramos nosotros todavía en la guerra”.

El ex jefe político de los grupos de paramilitares, “Ernesto Báez”, dijo finalmente que esos episodios tan hermosos para el país de entrega de armas y de abandonar la violencia, tiene un impacto tan grande en quienes fuimos guerreros, que de alguna manera decimos: causamos daño pero en compensación a ese daño, también tuvimos el gesto patriótico de decirle a Colombia perdónenos. Entregamos el fusil e hicimos dejación de las armas y cuando dijo dejación de las armas hago hincapié en algo muy importante: En Colombia después de 50 años de confrontación, cada guerrillero, cada paramilitar cargaba 2 fusiles, un fusil en las manos y un fusil en el cerebro. Lo trascendental de estos procesos de Paz, reiteró no es el número de armas entregadas, sino el número de almas desarmadas.