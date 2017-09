Yo dije públicamente que Colombia se iba a llenar de coca: exministro Pinzón

El exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, aseguró en RCN Radio que había advertido que Colombia se iba a llenar de coca si no se cambiaba la política de cultivos ilícitos, además explicó que cuando el Gobierno no acogió su propuesta fue el detonante para salir del cargo.

Las afirmaciones se hicieron minutos después de que el actual ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijera en este medio de comunicación que fue durante su periodo cuando se presentó el mayor aumento en la siembra de cultivos ilegales.

“Yo no me meto con candidatos, lo que hay que preguntar es de qué Ministerio estaba encargado el doctor Pinzón, que no creo que fuera de Cultura durante los años 13, 14 y 15”, dijo.

Por su parte, el precandidato presidencial afirmó que para el año 2015 “veníamos con un plan efectivo y tomaron decisiones, sin recibir la opinión de nuestra parte, de acabar con el tema de la aspersión del país. Yo me quejo, digo públicamente que Colombia se iba a llenar de coca”.

También recordó que durante su paso por la Embajada de Colombia en Estados Unidos tuvo reuniones con el Gobierno de Obama, pero ahí no se tomaban decisiones que beneficiaran a ese país sino a Colombia.

“En 2013 Colombia alcanzó los niveles históricos más bajos en producción de coca y cocaína”, afirmó Pinzón, quien dijo que no iba a juzgar el actual rol del ministro de Defensa, sin embargo, le recordó que se debería empezar por exaltar a las Fuerzas Militares, que son las que combaten la producción de la coca.