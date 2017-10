En Miranda hay presencia de disidencias de Farc, ELN y el autodenominado EPL: gobernador del Cauca

El gobernador del Cauca, Óscar Rodrigo Campo, repudió el ataque armado contra una patrulla de la Policía que dejó tres uniformados muertos y advirtió que las autoridades trabajan para esclarecer estos lamentables hechos ocurridos en zona rural de Miranda. (Lea también: Policía ofrece $50 millones por autores del ataque contra uniformados en Cauca)

“Repudiamos el ataque contra una patrulla de la Policía donde tres agentes perdieron la vida y estamos trabajando con la misma Policía a fin de aclarar lo ocurrido. Tanto la Policía, como la Gobernación estamos ofreciendo una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca al paradero de los responsables” indicó.

Aunque es poca la información que manejan las autoridades al respecto, el gobernador Campo señaló que el hecho puede ser atribuible a varios grupos armados que ocupan la zona entre los municipios de Miranda y Corinto. (Lea más en: Ataque a una patrulla en Cauca deja 3 policías muertos)

“Nosotros tenemos conocimiento de que en ese sector entre los municipios de Miranda y Corinto, se mueve un GAO residual de las FARC, se ha visto presencia de la compañía Milton Hernández del ELN, y de algún grupo armado que se denomina EPL, y solicitamos información de la comunidad, sabemos que ayer miembros de la población civil hicieron entrega de un fusil a la Personera Municipal de Miranda, por lo cual es importante también empezar a recibir información que permita esclarecer lo ocurrido y entregar un parte oficial sobre los responsables del ataque”, explicó.

Para el gobernador Óscar Rodrigo Campo, los hechos aún son muy confusos, y espera prontos resultados de la investigación que adelanta la Policía al respecto.

“No tenemos información al respecto y con el comandante de la Policía Cauca no hay ninguna información que precise los hechos relacionados al saqueo por parte de extraños a la patrulla de policía atacada por desconocidos luego del asesinato de tres uniformados, además no tenemos una hipótesis para determinar lo que está aconteciendo. No hemos querido especular y sabemos lo que de una u otra manera tiene expectativa en lo referente al proceso de paz con el ELN, por ende no queremos hacer conjeturas que de una u otra manera entorpezcan el diálogo”, manifestó.

Finalmente calificó como lamentable el hecho violento, tras de afirmar que luego del acuerdo de paz con las Farc en Miranda no se registraban muertes violentas tras el cese al fuego bilateral entre el Gobierno y esa grupo insurgente.

“Hacíamos antes de esto, un balance con mucha alegría que Miranda registraba una cifra récord sin ningún crimen ni asesinato, como producto del cese bilateral con las Farc y el proceso de paz. Pero en verdad que lamentamos mucho este hecho y esperemos tener la contundencia suficiente para garantizar que no vuelva a ocurrir este evento en el departamento”, afirmó.