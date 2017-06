El escándalo que protagonizó Yidis medina en Barrancabermeja

Video suministrado por Danner Aldemar Lizcano.

Este es el momento en el la ex congresista Yidis Medina arremete contra el periodista Juan Carlos Quiroga en una vía principal de la ciudad de Barrancabermeja.

Según el comunicador social se escucharon gritos y algarabía lo que despertó el interés de la gente incluyéndolo a el, se acercó al lugar y empezó a grabar, fue en ese instante en que Medina se baja de una camioneta se acerca al comunicador y empieza a gritar:

¡Pégueme como le ha pegado usted a la gente pobre, atrevido mi marido no violó a mis hijas, respete!

En ese instante la ex congresista le quita el celular y lo lanza contra el piso, el comunicador se cruza de brazos y solo escucha.

RCN Radio se comunicó con el corresponsal de Barrancabermeja quien aseguró que todo obedece a que hay unos permisos por estos días para instalar publicidad en contra de la revocatoria del mandato del Alcalde, pero al parecer el personal que lideraba Yidis Medina no contaba con estos permisos y un funcionario del espacio público empezó a quitarlos y ese fue el punto de la discordia en la vía pública.

“Cuando yo veo que ella se viene encima mío para grabar la evidencia, me quita el celular, lo estrella contra el piso, y lo desbarata, en ese momento Medina asegura que yo señalé que el actual compañero sentimental viola a la hija menor de ella, situación que no he publicado, hoy por hoy Yidis Medina ha tratado de mostrar su cara de mujer indignada, ya sea como una estrategia o en su afán de tapar las cosas, por eso me hace ver como un delincuente” agregó Juan Quiroga.

“La gente está muy cansada del tema, no quieren saber más de la jornada, y exigen seguridad para el desarrollo de la revocatoria que se realizará el próximo 2 de julio”, añadió el periodista.

El tema de la revocatoria del mandato del Alcalde ha sido un punto de discordia entre la comunidad de Barrancabermeja entre los que están en contra o a favor de la revocatoria.