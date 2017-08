Escuche el programa RCN Digital: Música, Tendencias y Tecnología Ago 23

En este episodio de RCN Digital hablamos sobre The Who, ya que un día como hoy su baterista cumpliría 71 años. La Copello habló acerca de la nueva alianza entre Google y Walmart para hacerle competencia directa a Amazon en el campo de las ventas digitales. Andrea Cardona nos adelantó desde Cartagena un poco de lo que se vivirá esta semana en durante el desarrollo de Andicom y finalmente Daniel Faura nos contó desde New York las últimas novedades que trae el nuevo lanzamiento de Samsung: el Galaxy Note 8. Esto y más en este episodio de RCN Digital.