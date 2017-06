Escuche el programa RCN Digital: Música, tendencias y tecnología Jun 07

En este episodio de RCN Digital hablamos de las inundaciones de Bahía Solano en el Pacífico colombiano, así como de los rumores de la salida del técnico Gustavo Costas del banquillo de Independiente Santafé. La Copello le contó a los oyentes acerca de cómo dos aerolíneas en la actualidad ya están utilizando reconocimiento facial como tarjeta de embarque de sus pasajeros; además habló sobre el proyecto de un estudiante español de 16 años que fue elegido por la NASA para explorar Marte. Daniel Faura dio algunos consejos para conseguir seguidores en Instagram y lograr que se queden. Andrea Cardona habló sobre el nuevo reality show de Apple, llamado “The planet of the apps”. Finalmente JuanVi Reyes mostró el tráiler que precede la llegada del nuevo videojuego “Need for speed: Payback”, una versión de esta popular saga que promete tener mucha más aventura tras de si.