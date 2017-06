Escuche el programa RCN Digital: Música, tendencias y tecnología Jun 17

En este episodio de RCN Digital estuvo acompañándonos Andrew Kowaltowski, director de Google Maps para Latinoamérica, para contarle a los oyentes de RCN sobre las novedades que trae la plataforma geográfica de Google con motivo de la reciente celebración de su décimo aniversario. También estuvo el maestro en artes marciales, Daniel Pesina, más conocido por ser uno de los co creadores del famoso juego de video Mortal Kombat, en donde el maestro Pesina creó varios de sus personajes entre los que se cuentan los más populares como Scorpion, Johnny Cage o Sub Zero. Esto y más en este episodio de RCN Digital.