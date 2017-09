Escuche el programa RCN Digital: Música, Tendencias y Tecnología Sep 25

En este episodio de RCN Digital hablamos de Adrián Ramos y la baja que tendrá por aproximadamente un mes, a raíz de una lesión muscular en una de sus piernas. La Copello nos habló de un vino tinto que ha sido desarrollado para que no cause dolor de cabeza una vez sea consumido y sobre la iniciativa digital que permitió la reapertura de un hogar de ancianos en Bogotá. Andrea Cardona trajo el tráiler de “Spielberg” una película que se hizo sobre el genio director de películas como ‘Jurassic Park’; además nos contó sobre el estreno de la serie “Young Sheldon” que narra la vida infantil de Sheldon Cooper, protagonista de la popular serie “The Big Bang Theory”. Daniel Faura nos habló sobre cómo convertir nuestro celular en un escáner de documentos. Finalmente, Javier Wilches trajo una app para seguir de cerca todo el tema de la Champions League y además conversó con el ex ciclista Lucho Herrera a propósito del anuncio que hizo de que padece cáncer de piel. Esto y más en este episodio de RCN Digital.