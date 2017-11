Estas son las noticias en Rcn la Radio para hoy jueves 16 de noviembre

Los miembros del Comité de Seguimiento Electoral a nivel departamental se reunieron en el despacho del Gobernador, Álvaro Pacheco Álvarez y ratificaron que todo está listo para la jornada de consulta interna este domingo 19 de noviembre propuesta por el Partido Liberal.

Los delegados del Registrador Nacional para el Caquetá; Martha Cinidia Niño informaron que la apertura de la jornada electoral del próximo domingo se inicia con el acto de apertura a las 8:00 AM en las instalaciones de la Institución Educativa San Francisco de Asís.

Ives pacheco delegado del partido liberal en el departamento del Caquetá dio a conocer que todo está garantizado para que el próximo domingo las personas que así lo deseen asistan masivamente a las urnas y escojan al candidato para las elecciones presidenciales del 2018.

En completa Normalidad se encuentra el orden público de la ciudad de Florencia.El Secretario de Gobierno de Florencia, confirmó que no se han registrado alteraciones de orden público en la ciudad como consecuencia de las protestas aisladas de moto taxistas

El diputado del partido liberal Cesar Torres fue elegido como nuevo presidente de la duma departamental para el periodo que iniciara el 01 de enero del 2018.

La administración municipal de la montañita en cabeza de su acalde José león guarnizo realizo una gestión ante el ministerio de agricultura para fortalecer el programa del banco de alimentos que beneficiara a familia vulnerables de esa localidad

Ante la asamblea departamental la décima segunda brigada del ejército entrego informe sobre el trabajo de la burbuja ambiental que se viene desarrollando en esta región del sur del país. Capitán Alercey rosero jefe de inteligencia de la brigada 12.

Corpoamazonia continúa recibiendo quejas de parte de la comunidad, por la presunta aparición de mas felinos, en zonal rural de diferentes municipios del departamento del Caquetá, Mario Angel Barón director territorial explico de que sectores han llegados estos reclamos.

Del 16 al 19 de noviembre Florencia será sede de los nacionales escolares en la disciplina del ajedrez, donde son esperados varios deportistas de diferentes regiones del territorio nacional que tomaran parte en las categorías sub 7, sub 11 y sub 15