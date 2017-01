Estas son las noticias en RCN Radio, nuestra radio para hoy 16 de enero de 2017

El nuevo comandante del departamento de Policía Caquetá, el coronel Javier Navarro, manifestó que se redoblarán los esfuerzos y se implementarán otras estrategias para, minimizar los casos de extorsión y homicidio que se han incrementado en el Caquetá.

El general José Ángel Mendoza, director nacional de la Policía Antinarcóticos, dijo que se han fijado la meta de erradicar 50 mil hectáreas de cultivos ilícitos en departamentos como Norte de Santander, Nariño, Guaviare, Cauca, Putumayo y Caquetá.

En fallo de segunda instancia el Tribunal Contencioso Administrativo del Caquetá, le ordenó a la Gobernación del Caquetá, pagar una indemnización que asciende a los 500 salarios mínimos legales vigentes mensuales a José Antonio Silva Malagón, ex jefe de seguridad del ex gobernador Víctor Isidro Ramírez, tras sufrir graves lesiones en el accidente de tránsito que sufrió el ex mandatario, cuando conducía un vehículo particular en estado de embriaguez en las vías del Tolima.

El campesino Henry Buenaventura, propietario del terreno donde se ubicó la zona veredal en el municipio de La Montañita, denunció que no ha podido firmar el contrato de arrendamiento con el Gobierno Nacional, porque le exigen que debe hacerle unas adecuaciones al terreno, entre ellas, el mantenimiento de la vía hasta el sector donde se ubicarán los guerrilleros.

Los Bomberos Voluntarios de Florencia tuvieron que apoyar las operaciones en el apoyar en el aeropuerto Gustavo Artunduaga Paredes, debido a que las dos máquinas extintoras de la terminal aérea, por fallas mecánicas se encuentran fuera de servicio, lo que ocasionó que la aerolínea Avianca cancelara el vuelo de ayer hacia Florencia.

Solo hasta anoche llegó una máquina extintora del aeropuerto Benito Salas de Neiva, que permanecerá en Florencia mientras se consiguen los repuestos para los dos vehículos de bomberos del aeropuerto de Florencia.

Por disposición de la Secretaría de Educación de Florencia, las actividades académicas se inician a partir del 23 de enero y no hoy que se tenía previsto.

La directora del Bienestar Familiar en el Caquetá, Adriana Marcela Echeverry, se mostró complacida por los logros alcanzados para la regional durante el 2016.