Extorsión, narcotráfico y minería ilegal, no hacen parte del cese el fuego con ELN: Gobierno

El jefe del equipo negociador de paz con el ELN, Juan Camilo Restrepo, aceptó que delitos como la extorsión, el narcotráfico o la minería ilegal no quedaron incluidos en el cese al fuego que el Gobierno acordó con este grupo armado ilegal. (Lea también: Francisco pidió a Colombia dar el segundo paso y saludó con esperanza cese el fuego con ELN)

En diálogo con RCN Radio, Restrepo afirmó que son varios los compromisos que el ELN adquirió para cesar su accionar armado, entre ellas no secuestrar más personas, no reclutar más menores edad, y no sembrar minas antipersona. (Lea también: ELN admite que asesinó a ciudadano ruso en Chocó)

Sin embargo aclaró que el tema de la extorsión no fue incluido en este pacto. “No estuvo en el pacto el tema de la extorsión, pero este delito no quedará exculpado, porque será judicializado”.

Sostuvo que la Fuerza Pública puede actuar en todo el territorio nacional “porque ningún centímetro del territorio colombiano le está vedado y por eso debe actuar ante la comisión de estos delitos”.

En el tema del secuestro, Restrepo fue explícito en señalar que el ELN se comprometió a no cometer más este delito, una vez comience a operar el cese al fuegol el próximo 1 de octubre.

Dijo que las autoridades tienen información de que son entre 5 y 6 los ciudadanos que están en poder del grupo armado y estos casos serán analizados en la mesa de negociación que se adelante en Quito, Ecuador, para buscar su liberación.

“El espíritu del acuerdo es que liberen a los secuestrados ya que el secuestro es un delito continuado y por eso a partir del 1 de octubre, si secuestran estarían violando el compromiso del cese al fuego”, recalcó Restrepo.

Protocolo

El jefe del equipo negociador del Gobierno explicó que son 15 los protocolos que se están trabajando para acordarlos con el ELN y que el cese el fuego entra en vigencia a partir del 1 de octubre.

Sostuvo que la verificación en el terreno del cese al fuego, correrá por cuenta de los veedores de las Naciones Unidas, que actuarán junto con el apoyo de la iglesia católica en las regiones donde impera el conflicto con el ELN.

Sostuvo además que a nivel nacional, el acompañamiento también lo hará el Gobierno y el ELN junto con la ONU.