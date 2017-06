El médico que sana corazones a “pedacitos”

Javier Cabo Salvador, Doctor en Medicina y Cirugía, Miembro de la Academia de Ciencias de New York y Miembro de la International Who is Who Historical Society, habla en Sala Internacional con Alejandro Villegas, Anyi Cárdenas y Javier Stamato, sobre la importancia de la criogenización en su trabajo como cirujano cardiovascular.

Sala Internacional, el espacio de conversación con las curiosidades del mundo, todos los sábados de 5 a 6 am con repetición a las 11am.