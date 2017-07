Homenaje de gratitud a Omar Yepes, este sábado 21 de Julio

Para este sábado 21 de Julio de 2017, está programado el homenaje de la Gratitud, en el que le reconocerán a Omar Yepes Alzate, sus aportes a la colectividad azul y su gestión y obras en el departamento de Caldas.

Al evento en el recinto del pensamiento a las 10 de la mañana, asistirá el ex presidente de la República, Andrés Pastrana, la ex ministra de defensa, en el gobierno Uribe, Marta Lucía Ramírez y otros reconocidos dirigentes políticos y gremiales de Caldas y del país, indicó el ex diputado de la Asamblea Departamental, Fredy Orozco.

Por su parte, el también ex diputado de Caldas, Horacio Castaño, recordó que la electrificación de Caldas, se le debe en gran parte a Omar Yepes Alzate.

Entre tanto, el ex director del periódico La Patria y ex candidato a la gobernación de Caldas, Augusto León Restrepo, dijo que varios sectores sociales y políticos de Caldas, están agradecidos con la gestión del ex congresista, de quien dijo que es un hombre serio y que lo del “robo a Caldas”, fue una película que echaron a rodar y por eso la justicia no encontró ninguna anomalía que pudiera involucrarlo a él o a otros líderes políticos como Víctor Renán Barco o Luis Guillermo Giraldo Hurtado.

La cumbre de la gratitud, como se denomina el reconocimiento a Omar Yepes, será desde las 10 de la mañana en el Recinto del Pensamiento.