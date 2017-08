Un Juez del departamento de Caldas, fue condenado por prevaricato

La Sala de conjueces del Tribunal Superior de Manizales, condenó a 4 años de cárcel al Juez Luis Alfonso Soto Salgado por el delito de prevaricato en hechos que ocurrieron cuando se desempeñó como Juez Primero del circuito del puerto caldense de La Dorada.

Su abogado defensor, César Augusto López Londoño, le dijo a RCN Radio que la investigación tuvo origen en una demanda de laboral en la que una docente de La Dorada, le exigía al ministerio de educación, el pago de unas cesantías parciales.

La Fiscalía en su acusación narró que en el 2012, la defensora de la maestra acumuló otras pretensiones similares de docentes de otras regiones del país y el Juez aprobó esa acumulación, violando normas como desconocer la competencia territorial, ya que los otros profesores que demandaron no sólo no eran docentes, sino que no vivían en La Dorada; sus sitios de residencia eran entre otros, Ibagué, Barrancabermeja, Buga, Zarzal, Chinchiná, Neira, Villamaría y Manizales.

El Abogado penalista, César Augusto López, anunció que presentará el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia porque la decisión de la Sala de Conjueces, es injusta y explica porqué:

El Juez Luis Alfonso Soto Salgado, quien fue presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas, fue inhabilitado por 6 años y 6 meses, para ejercer funciones públicas.