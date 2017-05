La actividad comercial está paralizada: presidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura

Foto RCN Radio

El presidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura, Alexander Micolta, aseguró que en el marco del paro cívico en el municipio se encuentran paralizadas las actividades civiles y comerciales.

“Hay total parálisis, no hay entrada de comercio y los colegios se fueron a descanso, la vía nacional está totalmente bloqueada, no hay servicio de transporte, no hay servicio ni de entrada ni de salida de comercio exterior”, dijo Micolta.

Asimismo el funcionario explicó que hay 11 puntos de concentración que tiene bloqueada la movilidad de la región, donde también participan los indígenas.

“Ayer salieron comunicados del servicio de basuras manifestando las dificultades para poder hacer su labor en toda la ciudad, es decir, estamos en un 99% de actividades sociales y económicas totalmente paralizadas”, sostuvo.

Debido a que la principal actividad económica de Buenaventura es el puerto ubicado en Valle del Cauca, Micolta advirtió que “aún están llegando los buques, pero tenemos la información de representantes del Ministerio de Comercio de que la capacidad en graneles, que es alrededor de unas 300 mil toneladas, está llegando a su máxima capacidad”.

Agregó que “entre 25.000 y 30.000 dólares diarios se están perdiendo por esta situación”.

Pese a la situación el presidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura aseguró que “muchos proyectos han avanzado, sin embargo, sí hay procesos muy atrasados que detonaron el paro cívico”.