La inflación estará entre 2% y el 4% en 2017, aún con el aumento del IVA: BanRepública

Juan José Echavarría, el nuevo gerente general del Banco de la República, aseguró que este año se lograría alcanzar la meta de que la inflación en el país se ubique entre el 2% y el 4%, pese al impacto del aumento IVA, incluido en la reforma tributaria estructural aprobada en el Congreso de la República.

En comunicación con RCN Radio el funcionario destacó que pese a la compleja situación económica del año pasado en Colombia, la cifra de inflación de 5.75% fue muy favorable.

“Es un tema difícil, pero el punto fundamental es que el Banco de la República espera que este año haya una inflación de entre el 2% y el 4% al final del 2017. Estamos hablando de que ya se tiene en cuenta todo el impacto del IVA” dijo Echavarría.

Aseguró que “afortunadamente las noticias en materia de inflación son muy buenas. 5.75% es un buen dato; estábamos en problemas hace dos años cuando era de 8.97% y lo que vemos actualmente es que las tendencias todas son favorables”.

Los retos de la Junta

En ese mismo sentido resaltó que “ese es el dilema que enfrentó la junta directiva durante estos años y tuvimos unos choques financieros complicados que crean recesión como la devaluación, el incremento de los precios de los alimentos; después de un enorme esfuerzo que hizo la junta, las expectativas se están anclando y eso puede impulsar de nuevo la economía”.

Reforma Tributaria

El nuevo gerente del Banco de la República aseguró que la Reforma tributaria estructural era necesaria para mejorar la economía del país y añadió que el espíritu de la misma es bueno.

“Más que hablar de cada tema particular, lo que se ha dicho es que la reforma tributaria era necesaria para mantener el crecimiento de la economía del país y en ese sentido, el espíritu de la reforma es adecuado y había que hacerla” señaló.

Agregó que “yo espero que dentro de dos años no estemos haciendo otra y creo que es una reforma estructural y en estos casos siempre habrá discusión válida sobre el tema de los impuestos, pero dentro de las diferentes posibilidades los elementos de la reforma a mí me gustan”.

Sistema financiero

Juan José Echavarría precisó que el sistema financiero del país actualmente es sólido y que eso ha permitido afrontar de una menor manera las crisis internacionales de los últimos años.

“Siempre dijimos que era muy bueno tener un sistema financiero sólido; la fortaleza del sector financiero en tiempos difíciles es una noticia positiva y aunque siempre tendremos choques financieros, eso ha permitido que hayamos podido sortear muchas situaciones complejas de una mejor manera”, manifestó.

Echavarría aseguró que “qué tal que tuviésemos otras crisis financiera, pues ese sistema sería el que nos permitiría poder afrontar estos cambios que se pueden dar”.

Crecimiento de la economía en 2016

El gerente General del Banco de la República dijo que la economía latinoamericana afronta un momento muy difícil ya que refleja las tasas más bajas de crecimiento en el mundo, pero destacó los esfuerzos de Colombia en la región.

“El mundo sigue creciendo a tasas bastante altas, pero no en América Latina que es la oveja negra de los continentes. A Colombia no le va mal, pero la tasa de crecimiento no es buena y 2.5% no es satisfactorio”, aseguró.

Indicó que “en la medida en que la inflación esté controlada lo lograremos; es un tema complejo y el Banco tiene una parte importante que jugar y la va a jugar”.

Cambio en la política monetaria del país

Juan José Echavarría dijo que no es necesario un cambio en la política monetaria de colombiana y que por el contrario el modelo actual ha sido muy exitoso y ha permitido un crecimiento económico en el país.

“Yo creo que el esquema de inflación objetivo que implantó José Darío Uribe y que se tomó de otros países ha sido muy exitoso si uno compara con las crisis del 99, porque en el 2008 nos fue mucho mejor y eso hace parte de ese nuevo sistema”, aseguró.

De igual forma insistió en que “la cartilla hay que repensarla, discutirla y mejorarla pero creo que la manera en la que se hacen las cosas es la adecuada”.

Economía Internacional

Con respecto a la economía mundial el nuevo gerente del Banco de la República aseguró que el país exporta mucho menos de lo que debería y que precisamente ese comercio internacional es el que le permitiría un mayor crecimiento.

“Como economista me inquietan muchas cosas porque aunque el comercio internacional es fundamental para los países durante los últimos 15 años decíamos que era muy importante que Colombia firmara una serie de acuerdos internacionales. Llegó un momento desafortunado en que el presidente Trump y otras figuras presionan para que el comercio desaparezca y esos problemas preocupan”, resaltó.

En ese aspecto señaló que “hablo más como un economista que como gerente del Banco, pero pienso que el comercio internacional es una de las fuerzas centrales para que muchos países crezcan a unas tasas impresionantemente altas y aunque ha habido problemas, creo que el comercio internacional es el centro del crecimiento y Colombia debe insertarse en esas cadenas de valor, pero con mayor fuerza”.

Precio ideal del dólar

Finalmente Juan José Echavarría aseguró que para él no existe un precio ideal del dólar y agregó que es la flexibilidad cambiaria la que ha permitido enfrentar el incremento de su valor en los últimos meses.

“Es muy difícil saber cuál es el dólar ideal más que el nivel que es muy difícil de determinar, lo que hemos logrado es que la tasa fluctúe y eso ha permitido enfrentar la crisis con mucho éxito. La tasa de cambio ideal uno la puede definir en términos teóricos; lo más importante ha sido en este caso la flexibilidad cambiaria” manifestó.