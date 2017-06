La mayoría de las niñas dedican entre 9 y 12 horas diarias a las redes sociales

Nancy Jo Sales, escritora y periodista, habla en Sala Internacional con Alejandro Villegas, Anyi Cárdenas y Javier Stamato, sobre su libro “American Girls: Social Media and the secret Life of Teenager” – “Chicas Americanas: Las redes sociales y la vida secreta de las adolescentes”.

