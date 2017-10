Las apps de citas crean matrimonios más duraderos

De acuerdo a la investigación de Josué Ortega y Philipp Hergovich, investigadores de la Universidad de Viena en Austria, los matrimonios establecidos por medio de citas en línea tienden a ser más fuertes que los creados de forma tradicional. El estudio utilizó teorías económicas para comprender la integración social.

“Solíamos casarnos con personas a las que de algún modo nos conectábamos: amigos de amigos, compañeros de escuela, vecinos. Como estábamos más conectados con personas similares a nosotros, era probable que nos casáramos con alguien de nuestra propia raza. Sin embargo, las citas en línea han ahorrado este esquema”, indica la investigación.

El estudio de Ortega y Hergovich argumenta que en los últimos cien años los matrimonios se han constituido con los que son nuestros mejores amigos, con un amigo de un amigo, o alguien con quien coincidimos en el pasado, como los compañeros de colegio o universidad.

Internet permite, cada vez más, encontrarse y formar relaciones con perfectos extraños, es decir, personas con quienes no tenían una relación social previa. En el caso particular de Estados Unidos, en la última década las citas en línea se han convertido en la segunda forma más popular de conocer a un cónyuge. Las citas en línea han cambiado la forma en que las personas conocen a sus parejas no solo en América del Norte sino en muchos lugares del mundo.

