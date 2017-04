‘Las niñas de la guerra’: Un aporte para entender el posconflicto

En diálogo con RCN Al fin de semana, el productor Carlos Smith explicó que el concepto de la serie animada “Las niñas de la guerra”, surgió a partir de unos talleres que querían ayudar a reinsertar a niñas ex combatientes del conflicto colombiano; la base de la serie son estos elementos que encontraron en las historias de vida de estas chicas.

Dentro de estas historias, se encontró que los mayores problemas de las chicas que salieron de las filas de la guerrilla está en la aceptación de la sociedad pues deben manejar todo su pasado guerrillero en la más absoluta reserva porque suelen ser rechazadas si alguien se entera de esta experiencia de vida.

Para Smith estas niñas son víctimas del conflicto y al tratar de reinsertarse a la vida civil tienden a re victimizarse y esto entorpece de alguna manera entorpeciendo el proceso de adaptación social.

Sin embargo, Smith resaltó el papel de los talleres y el programa “Hogar tutor” donde las chicas ex combatientes son sacadas de la región donde vivían y reubicadas en otro lugar del país donde son acogidas de la mejor manera y a través de cursos y talleres para mejorar la adaptación a la sociedad.

De igual manera explicó que desde el proyecto de “Las niñas de la guerra” han realizado un seguimiento en lugares como Manizales, en donde han tratado de reducir la tasa de deserción universitaria mediante el apoyo de otros estudiantes y profesores puedan salir adelante y terminar sus carreras.

Finalmente el productor de la serie explicó que se hizo de manera animada debido a que las niñas no podían mostrar sus rostros o voces para evitar ser descubiertas en sus entornos cotidianos, en donde usualmente no pueden contar nada de su vida como ex combatientes.