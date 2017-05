Líderes RCN – Entrevista con Martha Sepulveda, Directora Fundación Familia Down

Martha Sepulveda, Directora Fundación Familia Down, habla en Líderes RCN con Mauricio Rodríguez, sobre su trabajo por la defensa de los derechos de los niños y niñas con Síndrome de Down.

