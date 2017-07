Lo de ayer en Venezuela fue una fiesta privada del oficialismo: Jesús Torrealba

El exsecretario de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, afirmó en RCN Radio que la jornada electoral de ayer para elegir a los miembros de la constituyente, fue una fiesta privada del oficialismo que se desarrolló en medio de la sangre y el fuego en ese país.

Torrealba afirmó que el escenario y los reportes de las autoridades electorales sobre el porcentaje de participantes en esta jornada es poco creíble.

“Ayer ocurrió un evento que no es electoral, hay registros distintos pues la Mesa de Unidad Democrática estima una abstención del 90%, pero el Ejecutivo dice que hubo una participación cercana al 41%, pero se trató de una elección no democrática, donde no hubo competidores de la oposición”, afirmó.

Dijo que la jornada adoleció de observadores internacionales y por lo tanto, dijo, “lo ocurrido ayer fue una fiesta privada del oficialismo, cuyos resultados están lejos de legitimar al régimen ya que lo que genera es un nuevo problema por el repudio de los venezolanos y de la comunidad internacional, con más de 20 cancillerías que se pronunciaron al respecto”.

Sostuvo que la única acción que podría solucionar en parte esta situación, es que se presenten elecciones libres, con la participación de la veeduría internacional, y un consejo electoral que goce de la confianza de los ciudadanos.

“Yo dudo mucho que se pueda denominar lo de ayer como una victoria del señor Maduro, habría que tener una imaginación prodigiosa para calificarlo de esa manera y sobre todo en el marco de una masacre ya que fueron asesinados 16 ciudadanos venezolanos, por eso esa supuesta victoria fue en realidad una imposición a sangre y fuego”, aseveró Torrealba.

Apuntó que en la historia de Venezuela, las guerras civiles se han solucionado, no con la derrota del adversario, sino con su exterminio.

“Aquí lo que hay que hacer un política con P mayúscula,”, puntualizó el dirigente político.