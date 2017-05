Manuel Drezner habla de ‘La cara humana de la música y sus músicos’ el libro que presentó recientemente en la FilBo

En el marco de la feria del libro, el periodista, columnista y escritor Manuel Drezner, presenta su más reciente obra ‘La cara humana de la música y los músicos’ una recopilación de los datos curiosos de los artistas que han hecho historia en la música clásica en el que se muestra el lado humano de estos genios del arte.

Al hablar de la construcción de su libro, Drezner asegura que su papel fue el de un antologista que durante años se dedicó a descubrir qué hay más allá del artista que se siente frente a un piano o un compositor que a través de acordes construye una nueva melodía.

“A través de los años de mi amor a la música, de estar leyendo e informándome, descubrí que hay una cantidad de cosas que la gente no sabe, porque aparecen como un pie de foto. Es una labor de antologista, reunir esos datos curiosos en un libro, para que la persona interesada, pueda llegar a esas pequeñas minucias, no hablar de los grandes genios que fueron los músicos, sino por ejemplo contar que Beethoven le tiraba los huevos a la cocinera cuando no le gustaba su sabor”, dijo el autor del libro.

Drezner destaca que el entender que ‘los genios también son humanos’ es parte fundamental del proceso de acercamiento e interpretación de la música desde un ángulo diferente.

‘La cara humana de la música y los músicos’, se encuentra disponible en todas las librerías del país, y viene acompañado por unos DVD con música que acompañan la lectura y las historias que este libro reúne.