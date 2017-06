Maria Balvina: La trombonista de Pasto que enamora a Latinoamérica

María Balvina Trombonista, orquesta colombiana compuesta por los integrantes de la familia Gónzalez Villagomez, se prepara para realizar una gira por México y Puerto Rico, en donde presentarán las magistrales interpretaciones y covers de salsa que le han abierto puertas en el campo musical.

María Balvina Gónzalez, trombonista de la banda, contó en ‘Al fin de semana’, cómo cada miembro de su familia, comenzó su carrera musical, y el momento en el que decidieron que todos podrían conformar la orquesta a la que hoy pertenecen.

La artista, nacida en Pasto, recordó que a pesar de tener una gran influencia de su padre, que es músico y de su mamá, que es cantante, siempre tuvo una gran inclinación por la interpretación, pero fue un giro del destino el que la convirtió en trombonista.

“Yo quería el saxo, pero en ese momento no me podían comprar uno, y mi papá necesitaba un trombonista y empecé a estudiarlo. Al principio no me gustaba, seguía pensando en el saxo, pero mi mamá me enseñó que uno debe amar lo que tiene, y empecé a encariñarme del trombón, él supo cómo enamorarme y ahora lo cargo como un esposo, para todas partes”, cuenta María Balvina.

La artista, también recordó sus tiempos junto a Gilberto Santa Rosa, de quién aprendió el amor por la salsa. “Es un caballero en todo el sentido de la palabra. Poder trabajar con él fue una oportunidad para amar la música y seguir adelante”, concluyó.