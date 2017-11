Mateo Blanco el artista colombiano de los 5 continentes

Con un cuadro de Marilyn Monroe que recrea el famoso vestido que usó la artista para cantarle el cumpleaños al presidente John F. Kennedy, llega el artista a Malasia. Una obra hecha con cristales, hilos y clavos de cobre que se exhibirá en el Museo Ripley’s Believe It Or Not!



Hace poco meses Mateo Blanco, artista plástico de ascendencia colombiana nacido en Estados Unidos pero que vivió gran parte de su infancia y adolescencia en Medellín, sorprendía al mundo con una escultura de plumas en la que retrataba a su coterránea la actriz Sofía Vergara.



Estuvo en Colombia recientemente, pues fue homenajeado en la Catedral de Sal en Zipaquirá, y aseguró que durante esa visita se nutrió de las muestras artísticas que actualmente encontramos en Bogotá.