En medio de abucheo, Uribe respondió a acusaciones de algunos estudiantes de Manizales

En medio de un abucheo, a su llegada a la Universidad de Manizales, para un foro sobre Educación Superior, el ex presidente Uribe, respondió durante cerca de 20 minutos a las acusaciones e insultos de algunos estudiantes.

A su llegada a la Universidad de Manizales, para un foro sobre Educación Superior en Colombia, en el que participaron los precandidatos a la Presidencia de la República por el Centro Democrático, el ex presidente Alvaro Uribe fue recibido por unos estudiantes que le gritaron paraco y le reclamaron por la ley 100, las chuzadas del DAS y por la Seguridad Democrática.

Uribe se detuvo durante casi 20 minutos y les respondió una a una las acusaciones:

Uno de los estudiantes le dijo a Uribe que cuál de sus inventos ha matado más colombianos si la política de seguridad democrática o la ley 100, a lo que el ex presidente le respondió que le da mucha tristeza que la enseñanza distorsionada, te mate la inteligencia.

Otro estudiante lo cuestionó por las que calificó mentiras, cuando el ex presidente Uribe dice que Colombia se puede convertir en una segunda Venezuela.

Uribe le respondió que Colombia se puede convertir en una segunda Venezuela porque allá no hay independencia de poderes y aquí está ocurriendo algo similar cuando la Corte Constitucional, aprueba unos acuerdos a todas luces injustos y peligrosos para el país.

Así sucesivamente una a una las acusaciones, las respondió el ex jefe de estado. Posteriormente se desarrolló el Foro con la participación de los pre candidatos a la Presidencia, Iván Duque, Paloma Valencia y Rafael Nieto y estuvo moderado por los rectores de la Universidad Nacional sede Manizales, Germán Albeiro Castaño y Guillermo Orlando Sierra Sierra, orientador de la Universidad de Manizales.

Aquí los cuestionamientos y las respuestas:

Unas horas antes en un almuerzo, el ex presidente Uribe insistió en que este país no se puede dejar convertir en una segunda Venezuela y que no se sueñen Santos y las Farc, que esto va a seguir como ellos quieren y les conviene. Esto lo vamos a enfrentar con toda la verticalidad, reiteró.