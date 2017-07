Modificar el acuerdo no significa que vaya a incumplirse: director de Cambio Radical

El director de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, aseguró que ese partido político está de acuerdo con las 16 circunscripciones especiales durante los dos siguientes periodos en el Congreso de la República, pero no de la manera en que quedó definida en la firma de los acuerdos de paz con las Farc.

En diálogo con RCN Radio, aseguró que ese tema tan importante debe discutirse de manera amplia, para garantizar que se cumplan los acuerdos y que los beneficiados sean los ciudadanos y no unos grupos políticos especiales.

“No quiere decir que no estemos de acuerdo y que no se den esos temas especiales. Lo que no nos gusta es la metodología y lo que pretendemos es buscar el bienestar para los colombianos por lo que creemos que eso se debe discutir” dijo.

Indicó que “la misma Corte Constitucional ha manifestado que en el marco del Fast Track, se pueden hacer todo tipo de discusiones y eso no quiere decir que no se vaya a cumplir lo pactado”.

Vélez aseguró que para que se garantice la democracia en el marco de la implementación de los acuerdos de paz, es necesario que se discutan otras alternativas a propósito de las circunscripciones especiales.

“El senador Varón daba una propuesta de señalar directamente unos candidatos que puedan representar esas zonas o también a través de los partidos” señaló.

Expresó que “Cualquier alternativa es importante que beneficie a los colombianos y mientras se haga de manera democrática, pues bienvenida”.

Jorge Enrique Vélez aseguró que su partido (Cambio Radical) no está de acuerdo con que en esas zonas especiales del país, se vote dos veces por Representantes a la Cámara y aseguró que es inconveniente, ya que con una sola de esas votaciones se garantiza la representación de la región.

“Como está hoy, pues la persona podría votar dos veces cuando la incidencia es en la misma parte… vemos muy bien la necesidad de que en esa zonas haya representación porque eso fortalece la democracia, pero no veo ningún sentido en votar dos veces” manifestó.