Noticias del Meta, Agosto 02 de 2017

TITULARES

Sin ningún pronunciamiento público sobre las razones de su salida o sus planes futuros se fue de la dirección de la Unidad Nacional de Víctimas el ex gobernador del Meta Alan Jara Urzola, quien fue reemplazado por Yolanda Pinto viuda del ex gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria. El anuncio lo hizo el presidente Juan Manuel Santos la mañana de este martes 1 de agosto cuando dio a conocer todos los cambios en su gabinete. Alan Jara Urzola estuvo en el cargo un año y cinco meses luego de haber sido designado el 19 de abril de 2016 cuando en el municipio de La Macarena se posesionó en reemplazo de Paula Gaviria. Por ahora se descarta que el ex gobernador del Meta se vaya a dedicar a alguna aspiración política cercana, dado que al no renunciar a tiempo del cargo nacional se inhabilitó para las elecciones al Congreso de 2018. Analistas aseguran que Jara Urzola podría enfrentar investigaciones penales por el escándalo de la Refinería que hoy mantiene a cuatro de sus ex funcionarios en la cárcel

Hoy una comisión de investigadores de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia va a recaudar y a practicar pruebas específicas sobre decisiones judiciales en la Sala Penal del Tribunal de Villavicencio a la que pertenecen los tres magistrados investigados Alcibiades Vargas Bautista, Joel Darío Trejos y el pensionado Fausto Rubén Díaz a quienes este viernes el Tribunal Superior de Bogotá les deberá definir una solicitud de medida de aseguramiento intramuros

La familia del ex gobernador Alfonso Ortiz Bautista confirmó que se recupera en una clínica de la ciudad luego de superar satisfactoriamente un evento coronario que sufrió en las últimas horas. Después de un procedimiento de cateterismo la tarde de este martes el político liberal está estable, consciente y hablando dijeron sus familiares. Lo acompañan sus hijos y su esposa la ex contralora departamental Doris Segunda Gómez quien manifestó tranquilidad y confianza en la pronta recuperación del médico Ortiz Bautista

“Llego a la gerencia de la EMSA gracias a mí alta capacidad y conocimiento del tema energético”, dijo el nuevo gerente de la Electrificadora Carlos Rojas quien asumió funciones este martes 1 de agosto. Su mayor impulso será para mejorar el servicio en materia de cobertura y calidad de las redes y en garantizar las mejores condiciones para los trabajadores. La EMSA que administra el servicio de energía para 306 mil usuarios y maneja un presupuesto de 623.060 millones de pesos anualmente sigue siendo una de las empresas de la Nación más atractivas para la venta

Mónica Delgado Gerente del Hospital Departamental de Granada dijo que los médicos generales que venían trabajando con la entidad no se quisieron reunir con la gerencia y por eso hoy están por fuera de la contratación que ya hizo el nuevo operador. Dijo la gerente que pese a que los médicos le dejaron botado el trabajo el servicio está compensado y no se dejado de atender a ningún paciente. Se termino el contrato con la cooperativa y ellos lo único que hicieron fue dejar el servicio botado intente en varias ocasiones hablar y llegar a un acuerdo pero no quisieron, enfatizó la funcionaria en medio de la protesta que aun mantienen los galenos hoy sin trabajo

Habitantes de Chapinero bajo y el Recuerdo Bajo en Villavicencio denunciaron la pésimas condiciones en las que se encuentra un puente peatonal que les permite el paso y evita los riesgos con los vehículos que circulan por la zona. Le piden a la Secretaría de Infraestructura que actúe y les arregle ese puente antes de que se genere un daño mayor. Aseguran los habitantes que pese a las múltiples peticiones no han sido escuchados

Los 27 presos recluidos en la Cárcel de Acacías Meta que se declararon en huelga de hambre en protesta porque los jueces de ejecuciones de penas y medidas de seguridad no les resuelven las reclamaciones que han elevado para mejorar sus condiciones, exigen presencia de la Personería y la Defensoría del Pueblo. Piden que los jueces se manifiesten frente a las múltiples reclamaciones que han hecho desde hace varios meses especialmente en materia de acerar beneficios a los que tienen derechos. El director del centro penitenciario de mediana seguridad de Acacías Juan Javier Papa dijo que son 23 reclusos por diferentes delitos del patio seis y cuatro más de las fuerzas armadas como policías y militares en el patio nueve, quienes también reclaman por traslados especiales y beneficios que les dan las leyes colombianas

En el Meta con los seis meses de implementación pedagógica del Código Nacional de Policía se destaca que siete municipios a la fecha registran cero homicidios. Durante el periodo de pedagogía, se aplicaron un total 821 medidas por comportamientos contrarios a la convivencia en 23 municipios del Meta, es decir, entre cuatro o cinco por día; donde más se registraron fue en Granada con 260, Puerto Gaitán con 120, Puerto López con 70, y San Carlos del Guaroa y El Castillo con 26 cada uno. Desde este primero de agosto empezaron las multas pecuniarias

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos, por el término de diez (10) años, a Eduardo Antonio Villa Mercado, en su condición de docente de la Institución Educativa “Concentración de Desarrollo Rural” de San José del Guaviare

El general de infantería de marina Ricardo Perico comandante de la Fuerza Naval de Oriente aseguró que debido a la búsqueda y la presión constante de La Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército, los sujetos dejaron libres a seis de las ocho personas que se encontraban en la embarcación. Dijo que aún queda el capitán y otro de los tripulantes retenidos y a quienes se continuará buscando junto con el remolcador o planchón el cual llevaba varios vehículos que aun no aparecen. El general de infantería de marina Ricardo Perico dijo que dos de los seis tripulantes liberados son de nacionalidad venezolana y ya se encuentran en ese país. Autoridades en el Vichada confirmaron que sería el ELN quienes tienen retenido aun el planchón con vehículos de Rally que se dirigía por el río Meta entre los municipios de Puerto López y Puerto Carreño Vichada

En el Vichada las autoridades reportan ingreso normal de venezolanos en medio de la crisis política del vecino país

DEPORTES

El ciclista nacido en el Meta Omar Alberto Mendoza y representante de Bicicletas Strongman partirá el miércoles para la segunda etapa de la Vuelta a Colombia ocupando la casilla 19

Tras la fracción contra reloj por equipos corrida el martes, el pedalista oriundo del municipio de Lejanías Omar Alberto Mendoza aparece distanciado por 15 segundos del líder Juan Pablo Suárez.

La jornada llevará este 2 de agosto a la caravana ciclística desde Rionegro en Antioquia a Puerto Boyacá sobre una distancia de 173 kilómetros.

Una victoria más en sencillos buscará la tenista de Villavicencio Lina María Romero en el Torneo ITF que tiene lugar en Cali

La raqueta afiliada a la liga del Meta se estrenó con triunfo en individual al derrotar a la ecuatoriana Nicole Cuesta.

Lina María Romero integra el preseleccionado colombiano para el campeonato suramericano por equipos correspondiente a la categoría de 16 años.

A la casilla décima del Torneo Águila descendió Llaneros Fútbol Club, al término del último partido de la quinta fecha

El triunfo como visitante de Boyacá Chicó ante Real Cartagena por 1 gol a 0, dejó al equipo ajedrezado en el octavo puesto con 7 puntos.

El onceno llanerista que fue desplazado de la novena posición y que acumula 6 puntos se alista para recibir este domingo a Universitario de Popayán.