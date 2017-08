Noticias del Meta, Agosto 14 de 2017

TITULARES

En el bunquer de la Fiscalía en Bogotá permanece el magistrado Alcibiades Vargas Bautista, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá le dictara medida de aseguramiento por los presuntos hechos de corrupción en la justicia penal del Meta. El magistrado esperará en los calabozos de la Fiscalía hasta que se resuelva el recurso de revisión que hicieron al auto tanto la Fiscalía como la defensa de los magistrados Vargas Bautista y Fausto Rubén Díaz a quien le dieron medida de aseguramiento con detención domiciliaria. La decisión fue adoptada por el magistrado del Tribunal Fernando Pareja en una providencia de 113 páginas, en la cual dejó en claro que el peligro para la comunidad que alegó la Fiscalía para los magistrados Fausto Rubén Díaz Rodríguez y Alcibiades Vargas Bautista sí se logró acreditar, pero no el caso del magistrado Joel Darío Trejos quien seguirá en libertad pero vinculado al proceso

El abogado Juan José Velásquez celebró que el Tribunal Superior de Bogotá dejara claro en el fallo del viernes que la Fiscalía no superó el examen para demostrar en relación con los magistrados su supuesta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y cohecho, por los cuales lo mencionaron a él durante la imputación de cargo cuando inició la investigación. El Tribunal llamó la atención que la Fiscalía no logró demostrar con evidencias la entrega en el primer semestre de 2013 de los 150 millones de pesos -como parte de una promesa de mil millones- a los magistrados investigados para supuestamente favorecer con un recurso de apelación a una pareja que fue condena por homicidio y tentativa de homicidio. Asimismo indicó que tampoco se logró evidenciar la hipótesis de los sobornos entregados a estos magistrados a través del pago de una estadía en el balneario Palo Verde con todos sus consumos, incluyendo licores y el ofrecimiento del servicio de compañía de mujeres. Si bien el Tribunal de Bogotá ha sido en extremo severo con los Magistrados, con esa misma severidad y objetividad descartó ese incidente bochornoso narrado por alias “Mano Picha” y no le dio ninguna credibilidad a ese señor”, dijo el abogado que acá en el Tribunal Superior de Villavicencio representó a la condenada por el caso Autorrollings Marbely Sofía Jiménez

La Fiscal Octava llega a Villavicencio para avanzar en la indagación de una posible investigación penal en contra del magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura Cristian Pinzón y quien también es investigado disciplinariamente por el Consejo Superior de la Judicatura donde lo podrían suspender del cargo por presuntamente no haber actuado correctamente en el manejo de algunas investigaciones en contra de trabajadores de la justicia en el Meta. El Magistrado investigador Camilo Montoya pidió la documentación de las vigilancias judiciales que está adelantando también en contra de Cristian Pinzón, el Consejo Seccional de la Judicatura

La diputada Claudia Ximena Calderón fue elegida como presidenta del Directorio Liberal de Villavicencio, en la vicepresidenta se designó a Edna Cuspoca edil de un corregimiento, en la secretaría quedó Fernando Solórzano edil de una comuna y como Fiscal Carlos Carreño concejal de Villavicencio. Esta semana se conformará el directorio departamental donde seguiría como presidente el representante a la Cámara Angelo Villamil, quien aun analiza la posibilidad de volver a aspirar al Congreso o venirse a apoyar la campaña de Alejandro Vega al Senado de la República

María Eugenia González mamá de Yulmer Gómez González, el niño que se le escapó a las FARC en febrero de este año de la zona veredal de Mesetas Meta, asegura que su hijo y su familia están bien pese a las dificultades de pobreza y inseguridad que enfrentan diariamente que enfrentan diariamente por el incumplimiento del Gobierno Nacional a lo prometido. La mamá de Yúlmer, se refirió al tema de su hijo en medio del anuncio que hicieron las FARC de que a este martes 15 de agosto habrán entregado al ICBF la totalidad de niños y niñas que estaban en su poder. Yulmer duró en poder de ese grupo guerrillero más de tres años y por sus propios medios llegó a Villavicencio en donde se reencontró con los suyos, especialmente con su madre

Tras 14 días de manifestaciones ECOPETROL mantiene continuidad operativa en la estación Chichimene de Acacías con acompañamiento de la Fuerza Pública. Siguen personas de la comunidad a la entrada de la estación confirmó el presidente de ECOPETROL Juan Carlos Echeverri quien aseguró que diariamente se dejan de producir 20 mil barriles de crudo. Para buscar una salida se reunieron representantes de los ministerios de Trabajo y del Interior, el PNUD, la Gobernación del Meta, la Alcaldía de Acacías y Ecopetrol sin que se alcanzara algún acuerdo para desbloquear las vías, según advirtieron los directivos de la estatal colombiana. Los habitantes de Acacías aseguran que estas protestas les han generado serías afectaciones

Hoy terminan las sanciones pedagógicas por violación a la medida del pico y placa en Villavicencio, la cual rotó hacia atrás desde el 1 de agosto por disposición de la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Villavicencio. A partir de mañana la multa de hará efectiva por más de 360 mil pesos para los infractores

La Súper Salud escuchó a los habitantes del Ariari en el Hospital de Granada referente al problema d salud de la región. El ente de control visitó la entidad luego del paro de los médicos que duró varios días por el no cumplimiento de sus pagos de sus salarios

DEPORTES

Más de 3 mil deportistas comienzan hoy lunes la final departamental de la fase Meta de los Juegos Supérate Intercolegiados

En deportes de conjunto los equipos clasificados en los selectivos intermunicipales y de Villavicencio buscarán casilla al regional Centro Oriente, al igual que los vencedores en atletismo.

En diversos escenarios se competirá en las categorías prejuvenil y juvenil de las justas estudiantiles organizadas por Idermeta.

A prácticas regresa Deportivo Meta luego de sumar en Villavicencio su primer punto en la Liga Argos Futsal

El quinteto orientado por la dupla técnica integrada por Román Bernal y Adolfo Conde empató a tres goles con el Club Deportivo Sanpas de Tunja.

El equipo Deportivo Meta enfrentará en la tercera fecha del campeonato salonero a Deportivo D’Martin en juego por el grupo A.

Llaneros Fútbol Club jugará a partir de la 6:00 de la tarde de este lunes ante Real Cartagena en el Estadio Jaime Morón