Noticias del Meta, Agosto 24 de 2017

TITULARES

Murió en el hospital de Cáqueza uno de los 15 heridos que dejó el choque múltiple entre un bus de la empresa Flota La Macarena, una camioneta tipo van, un vehículo particular y dos turbos, en el cruce de la vía que conduce al municipio de Une en Cundinamarca. En total fueron 7 los vehículos que se vieron involucrados, entre estos un bus de la empresa La Macarena, una van de la empresa Transoriente, un vehículo particular, un tracto camión, y tres camiones turbo. Los heridos fueron los que quedaron atrapados en el bus en el que venías 26 pasajeros y que fueron rescatados por los organismos de socorro del lugar y enviados a los hospitales vecinos. El paso en el kilómetro 19 a esta hora es normal al igual que en el resto del recorrido según confirmó COVIANDES y la Policía de Carreteras

El abogado Hernan Castañeda Chaux confirmó que hay citación de la Fiscalía para audiencia de imputación de cargos los dias 6 y 7 de septiembre contra 18 es funcionarios de la Alcaldía de Mapiripán por irregularidades detectadas en

contratos de la administración anterior y la actual. Entre los indicados está el ex alcalde Duque y el actual Alex. en el Juzgado Noveno de Garantías de la ciudad de Villavicencio, donde la Fiscalía imputará cargos a 18 personas por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado y contratación sin el cumplimiento de requisitos legales, entre los cuales está el ex alcalde y alcalde actual del Municipio de Mapiripán, 5 ex secretarios de despacho de la administración anterior, 2 ex concejales y 1 concejal y varios contratistas e interventores.

Los hechos por los cuales se investiga son principalmente las irregularidades en la aprobación del plan de desarrollo de ese municipio y en segundo lugar diferentes como las construcciones de cocinas y acueductos entre otros episodios contractuales donde no se respetó los principios de la contratación pública y apropiación de recursos.

La Procuraduría Regional del Meta formuló pliego de cargo contra 9 diputados de la anterior Asamblea del Meta porque presuntamente se extra limitaron en sus funciones al haber incluido en un decreto de citación a sesiones extraordinariase, la entregaro la condecoración de lanza llanera y la renuncia de la diputada Lucy Contento.

Sobre el rio Orinoco en el Vichada en el municipio de Cumaribo en el sector conocido como Amanaven, decomisaron material de contrabando avaluado en más de 300 millones de pesos, según las autoridades.

En operación conjunta con la Armada y la Octava División del Ejército Nacional, interceptaron dos embarcaciones a orillas del rio Orinoco a través de control fluvial, en las cuales después de la respectiva inspección, fue hallado abundante combustible de contrabando, motores fuera de borda, embarcaciones tipo bongo, arma de corto alcance, y cartuchos calibre 38 mm.

DEPORTES

La Selección Meta enfrentará a Valle del Cauca el 3 de septiembre en el inicio de la semifinal del Campeonato Nacional de Fútbol Prejuvenil Femenino.

El onceno de este departamento que clasificó el fin de semana en Pereira en el zonal eliminatorio jugará en Ibagué la segunda fase del torneo interligas.

El técnico Diego Jassir Martínez orienta el representativo metense que retomó entrenamientos el miércoles en el estadio Manuel Calle Lombana.

El ciclista boyacense afiliado a la liga del Meta, Antonio Alarcón González, viajó a China para unirse al equipo continental Hainan Jilun.

Entre agosto y noviembre el pedalista de la categoría elite participará en varias carreras internacionales que tienen sede en territorio chino.

Antonio Alarcón González está unido a la rectora del ciclismo metense desde el 2009 cuando dejó la de su departamento de origen.

Seguir ganando posiciones y mejorar en la clasificación general individual de la Vuelta a España se propone en restrepense Fernando Orjuela Gutiérrez.

La quinta etapa corrida el miércoles dejó para el cooequioero del equipo Manzana Postobón Team Continental subir diez casillas.

Fernando Orjuela Gutiérrez sostuvo que continuará buscando acomodarse en fugas para hacerse notar y lucir la marca de su patrocinador.