Noticias del Meta, Diciembre 04 de 2017

TITULARES

El 2017 fue el año en el que la economía tocó fondo especialmente en el departamento del Meta donde se sintió más la difícil depresión debido a la dependencia petrolera que alejó la economía tradicional como la agricultura y la ganadería e impuso una mentalidad desbordada frente a las propiedades y frente al dinero flotante en todos los municipios, advierten los gremios productivos de la región al cierre de este duro año en materia económica para el Meta. Aseguran que las ventas a nivel del comercio bajaron en algunos sectores a un 60 por ciento, todos los sectores se vieron afectados. Sin embargo la expectativa frente al 2018 es de un leve repunte, en la economía regional gracias al sector agrícola y pecuario, que son los que vienen repuntando prevén los gremios productivos de la región. Harol Díaz Guiza

Esta semana seguirán llegando al Ministerio de Agricultura ex funcionarios de la Alcaldía de Villavicencio, entre ellos Mónica Solano quien fungió como secretaría de Turismo del municipio y quien asumirá como sub directora administrativa de la cartera al mando de Juan Guillermo Zuluaga. También llegará a acompañar al ex alcalde en el Ministerio Patricia Baquero quien fue directora de la Oficina de Gestión del Riesgo en la pasada administración. Ya están en Bogotá acompañando a Zuluaga Cardona Luis Carlos Londoño, Hector Andres Castro, Julio Romero, Willman Reinoso, Germán Ayala y César Cifuentes

Hoy a las 9 de la mañana en el juzgado Primero Penal Municipal con función de Control de Garantías decidirá si le impone medida de aseguramiento o no al actual alcalde de Mapiripán Alexander Mejía por presunto hechos de corrupción en ese municipio. Mientras la solicitud de la Fiscalía es que le de detención intramuros el mandatario podría quedar libre mientras se desarrolla el juicio o con detención domiciliaria como ya está el ex alcalde de ese mismo municipio Jorge Ivan Duque Lenis y otras 8 personas de las 17 que son investigadas en ese municipio

Les pusieron horarios a los vehículos de carga pesada y a las motocicletas para poder pasar por la vía Bogotá Villavicencio, donde se generan amplios trancones por el cierre de la antigua vía. Estos vehículos solo podrán circular en los horarios de 4 de la mañana a 4 y 15 para motos y desde las 4 y 15 hasta las 6 y 15 pasarán los tracto camiones, con repetición de 10 a 10 y 15 otra vez para motocicletas y de 10 y 15 a 12 y 15 paso para los vehículos de carga pesada o de cargas especiales. Y esta misma actuación se hace en la tarde y en la noche hasta dejar pasar estos carros que solo podían pasar por el tramo antiguo de la vía al Llano, el cual seguirá cerrado por lo menos hasta el 14 de diciembre según confirmó Jaime Andrés León

Hoy continuarán tanto en asamblea como en el consejo las sesiones extraordinarias convocadas por decreto por la gobernación y la Alcaldía de Villavicencio

Taxistas de Villavicencio se unieron por la sonrisa de los niños en la capital del Meta. Desde la noche anterior y hasta el próximo 20 de noviembre, cientos de amarillos recogerán 3000 mil regalos para compartir con niños de escasos recursos

Luego de que fuera nombrado como nuevo comandante de las Fuerzas Militares el general Alberto Mejía, se conoció que ocho generales del Ejército Nacional pidieron la baja entre ellos el general Jorge Eliécer Suárez, comandante del comando conjunto número tres y el General Jorge Humberto Jerez, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega con injerencia en el Meta y el Guaviare. El general Jorge Eliécer Suárez confirmó su renuncia y dijo que la presentó porque se quiere ir a descansar después de 39 años de servicio. Aun se desconoce quiénes serán los reemplazos de estos dos generales con injerencia en la Orinoquia. El Ejército Nacional asegura que las salidas se dan como parte de la estructura piramidal que se maneja en la institución y que los obliga a salir

DEPORTES

La Selección Meta obtuvo el subtítulo en el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Interescuelas de Fútbol de Salón

En el evento realizado en Viterbo, Departamento dr Cálidas, los metenses perdieron el partido de la final jugada contra Atlántico con marcador de 2 a 5 goles.

Recientemente el seleccionado del Meta también había sido subcampeón en el torneo nacional interligas infantil masculino que tuvo lugar en Saravena, Arauca.

El seleccionado metense cayó en su debut en la fase final del Campeonato Nacional de Fútbol Femenino Categoría Juvenil

Las jugadoras dirigidas por el técnico Gustavo Ramírez Duarte fueron superadas por Antioquia 0 a 5 goles en estadio Palogrande de Manizales.

En su segunda salida y con la necesidad de salir vencedor, el onceno del Meta

Dos medallas de oro, una de plata y otra de bronce logró la delegación del Meta en la octava válida nacional de triatlón corrida en Popayán

En la competencia del calendario federativo, preseas doradas conquistaron Yirany Villalba en la categoría de 12 a 14 años y Sneider Navarrete en la 20 a 24 años.

En el segundo puesto que le valió colgarse la medalla de plata terminó Iván Camilo Fuentes en la división de 12 a 14 años y la tercera que le entregó bronce finalizó Juan Romero en la modalidad de acuatlón.

La ajedrecista metense Luisa María Suárez conquistó dos títulos que le entregarán medallas de oro y ser campeona, en el campeonato nacional escolar

En Pereira, capital de Risaralda, la jugadora del Club Rey Dama de Villavicencio que clasificó al Mundial escolar de 2018 se impuso con 11 años en la categoría sub13 en las modalidades clásico y blitz, o de partidas rápidas de cinco minutos.

De otro lado, el jugador también del Meta e integrante del Club Rey Dama, de 7 años, fue subcampeón y medallista de plata en la división de 9 años.