Noticias del Meta, Diciembre 05 de 2017

TITULARES

Desde las 8 de la mañana en el juzgado 52 Penal Municipal de Bogotá en Paloquemao se reanudará la audiencia en la que se escuchará a la defensa de las 10 personas entre ellos 4 contratistas del Meta y 6 funcionarios de la Agencia de Infraestructura del Meta, por el presunto caso de corrupción llamado por la Fiscalía Malla Meta. Se decidirá hoy por parte del juez y luego de que la defensa exponga sus alegatos, si se impone medida de aseguramiento contra Juan José Casasfranco gerente del AIM y los contratistas y representantes de la Unión Temporal Dobles Calzadas Ivan Alberto Pérez Gómez, Ana Carranza y Mauricio Mejía. La Fiscalía reiterará hoy la solicitud de enviarlos a la cárcel

Un fuerte llamado de atención hizo el juzgado Primero Penal Municipal con función de Control de Garantías a la defensa del actual alcalde de Mapiripán Alexander Mejía a quien le advirtió que si habían maniobras dilatorias comprobadas lo sancionaría a él y al mandatario luego de que fuera aplazada para el 13 de diciembre a las 2 y 30 de la tarde la audiencia en donde se decidiría si se le impone medida de aseguramiento o no al actual mandatario por presunto hechos de corrupción en ese municipio. El aplazamiento se sustentó en una incapacidad por enfermedad del abogado del alcalde. La solicitud de la Fiscalía es que le de detención intramuros el mandatario quien podría quedar libre mientras se desarrolla el juicio o con detención domiciliaria como ya está el ex alcalde de ese mismo municipio Jorge Ivan Duque Lenis y otras 11 personas de las 16 que son investigadas en ese municipio. De esos 16 imputados, sobre 12 la Fiscalía pidió medida de aseguramiento, de los cuales el juzgado ya le resolvió a 11. A 7 les dio detención domiciliaria, 2 más con medida no privativa y dos que quedaron libres. 6 de los 7 que recibieron detención domiciliaria están recluidos en calabozos especiales de la IV División del Ejército en Villavicencio

La Secretaría de Vivienda del Meta confirmó que el programa habitacional Villa Claudia sí es del departamento y es donde se construyen 439 casa desde el año 2015, sin que se hayan podido terminar supuestamente porque los adjudicatarios que debían dar 3 millones de pesos individualmente no lograron el aporte total para hacer el cierre financiero. El contrato inicial es para que se construyan 487 viviendas con una inversión de 20 mil millones de pesos de los cuales la Gobernación puso 18 mil millones y el resto la comunidad que aun no termina de pagar. No se descarta un detrimento fiscal de más de mil 500 millones de pesos según el secretario de Vivienda Luis Alberto Rodríguez

Víctor Bravo alcalde de Puerto López lidera la protesta en contra del Gobierno Nacional junto con otros mandatarios mas del Meta quienes reclaman por la dura crisis que enfrentan sus centros de salud, donde las deudas que tienen las EPS privadas superan las posibilidades de atención a los usuarios. Asegura el mandatario de Puerto López que cada fin de mes municipios como el suyo tienen que hacer esfuerzos para pagar la nómina de sus centros de salud porque estas empresas no están pagando a las IPS locales el servicio que le prestan a sus afiliados. Dijo Víctor Bravo que se empezó a organizar una demanda ante el Tribunal Administrativo del Meta en contra del Estado por qué no hizo las debidas vigilancias frente a las millonarias deudas que dejaron tanto SaludCoop como CaféSalud con cartera de más de 4 mil millones de pesos a la ESE Departamental

Fuerte apagón sufrió la región del Ariari desde las 11 de la mañana y hasta las 6 de la tarde cuando la EMSA logró restablecer el servicio luego de superar un daño en la línea de 115 kilovatios Ocoa Granada a la altura del kilómetro 60 confirmó el gerente de la empresa Carlos Rojas

Jorge Díaz Martínez director de la Defensa Civil confirmó que dejaron de buscar los tres cuerpos de los indígenas que aun siguen en aguas del río Orinoco luego de que naufragara una embarcación con 18 venezolanos hace dos semanas cuando murieron 10 personas

El Meta fue uno de los cinco departamentos finalistas del Premio Nacional de Alta Gerencia entregado hoy. La iniciativa del Instituto de Cultura del Meta complementa el Plan Departamental de Lectura, Escritura y Bibliotecas, para que progresivamente aumente y se masifique la lectoescritura crítica y creativa, como elementos claves de inclusión, reconciliación, equidad, respeto por las diferencias, disminución de desigualdades y construcción de la paz

Mañana inicia el Festival Llanero en Villavicencio. El director del Instituto de Turismo municipal, Lucas Andrés Orozco Sanceno, indicó que con la develación de las esculturas del Concurso ‘Unidos por el Arte’, este miércoles a partir de las 8, se dará inicio oficial al evento en la capital del Meta

DEPORTES

A su retorno de Santo Domingo, República Dominicana, el luchador metense Martín Santiago Baquero fue recibido por el director de Idermeta, Héctor Hugo López

El deportista nacido en Villavicencio fue medallista de plata en la división de 54 kilogramos de la categoría de 15 a 17 años de la Copa Navideña de Lucha Olímpica.

Martín Santiago Baquero dirigido en este departamento por el cubano al servicio de Idermeta, Wilfredo Infante, logró en la isla caribeña su éxito más importante hasta el momento.

Un punto acumula la Selección Meta en la fase final del Campeonato Nacional de Fútbol Femenino Juvenil con sede en Caldas

Las orientadas técnicamente por Gustavo Ramírez Duarte empataron el lunes sin goles contra el representativo de la liga de Santander.

El seleccionado metense que perdió en su estreno con Anrioquia por 0 a 5 goles, se enfrentará este miércoles al equipo de Caldas en juego por el grupo B de la eliminatoria a la ronda cruzada del torneo federativo.

En Villavicencio se espera el arribo de los tres equipos invitados que participará en la Copa Llanera de Fútbol Femenina a jugarse en el estadio Manuel Calle Lombana

En la primera fecha del evento incrustado en la programación deportiva del Festival Llanero, a las 8:00 de la mañana del jueves Atlético Huila enfrenta a Fundasalud Deportes Tolima y a las 10:00 Kamatsa Konverguez rivaliza contra América de Cali.

El torneo amistoso que llega a su cuarta edición y organiza la jugadora metense Angela Corina Clavijo, es apoyado por el Imder de Villavicencio e Idermeta.

5 medallas consiguieron deportistas de Boxeo del Meta en el Torneo Interligas disputado en Girardot

En el Torneo de Boxeo categoría abierta en las ramas masculinas y femeninas los jóvenes metenses brillaron dándole nuevas alegrías al departamento.

Una de las mas destacadas fue Katherine Herran, quien consiguió la medalla mas esperada por todos los deportistas, el oro, en la división de los 46 kg.

Tres medallas más pero esta vez de plata fueron conseguidas por los jóvenes, Eduardo Acosta en 69 kg, Marco García en 60 kg medalla de plata y en la categoría de 52 kilogramos, Braiman Franco obtuvo otra medalla más.

Por último en la categoría de 56 kg, fue Edwar Agudelo quien buscó el oro pero no le alcanzó, obteniendo una medalla de bronce.