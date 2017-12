Noticias del Meta, Diciembre 06 de 2017

TITULARES

Renunciaron a sus cargos Juan José Casasfranco gerente de la Agencia de Infraestructura del Meta AIM y sus subalternos William Martínez, William Rincón y Alexander Aragón contra quienes la Fiscalía Anticorrupción pidió medida de aseguramiento intramural por la celebración indebida de contratos con la Unión Temporal Dobles Calzadas de Villavicencio por 82 mil millones de pesos. Luego de que los cuatro funcionarios del AIM presentaran como prueba para evitar la medida de aseguramiento intramuros su renuncia ante el juez, deberán ser reemplazados en los siguientes días por la gobernadora Marcela Amaya García en sus diferentes cargos

Hoy a las 2 y 30 de la tarde el juez penal 52 de control de garantías de Paloquemao dará a conocer la decisión que tomó frente a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de enviar a la cárcel a 4 funcionarios del AIM y prohibir a los demás, entre ellos los contratistas de la Unión Temporal Dobles Calzadas de Villavicencio Ivan Albero Pérez Gómez, Ana Carranza y Mauricio Mejía, salir del país y estar disponibles ante cualquier solicitud judicial mientras se adelanta el juicio por las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación del contrato por 82 mil millones de pesos. La defensa de los imputados alegó las razones por las que el juez no debe hacerle caso a la Fiscalía y los debe dejar a todos en completa libertad

En lista cerrada Jaime Rodríguez Contreras, Adriana Sarria ex alcaldesa de Fuente de Oro y el ex alcalde de Puerto López Juan Walteros inscribieron sus nombres ante el partido Cambio Radical para buscar el aval y aspirar a la Cámara de Representantes en el 2018. En el camino se quedó el abogado Hugo Velásquez Jaramillo quien alcanzó a anunciar su interés de aspirar a la Cámara también por ese partido luego de que supuestamente el mismo Germán Vargas Lleras le pidiera que se postulara. También abandonaron sus aspiraciones el ex gobernador Darío Vásquez Sánchez y el ex diputado José Luis Silva Valencia quienes por falta de verdaderos respaldos desistieron de aspirar al Senado de la República por Cambio Radical. El que si aspirará al Senado de la República por Cambio Radical es el reconocido contratista de la EMSA e ingeniero eléctrico Fredy Hernán Pérez

El partido de la U solo tendría en el Meta la aspiración al Senado de la República de la abogada Maritza Martínez Aristizabal, quien buscará por tercera vez seguir en el Congreso de la República. El partido del presidente Juan Manuel Santos no tendría lista a la Cámara de Representantes en el Meta dado que Lucy Contento Sáenz estaría pensando seriamente en no buscar su reelección y encaminar sus esfuerzos hacia la Alcaldía de Villavicencio en el 2019. Esa decisión se tomará plenamente este fin de semana confirmó la misma ex diputada Contento Sáenz

Los liberales del Meta tienen hasta hoy para decidir si presentan lista a la Cámara de Representantes encabezada por el abogado Alejandro Vega Pérez y si postulan a Ángelo Villamil al Senado de la República quien confirmó que hoy se definiría qué va a pasar con el partido Liberal en el Meta con miras al Congreso de la República. Villamil es actualmente la curul del partido Liberal por el Meta en la Cámara de Representantes

Con Eddy Baquero actual diputada, Álvaro Jiménez empresario, Juan castro Cano ex alcalde de Puerto López, Aldemar Baquero ex funcionario de Acacías y Alexander Baquero ex concejal de Villavicencio buscan tapar el hueco que dejó la renuncia del ex diputado Ricardo Jaramillo en la lista a la Cámara de Representantes por el Meta dentro del partido Centro Democrático. Las 5 hojas de vida de los nuevos postulados están en manos del directorio donde a más tardar hoy deberán decidir quién irá junto a Fernando Sierra Ramos y Andrés Holguín quienes ya tienen el aval. Los respaldos con más poder en el directorio se inclinarían por el perfil de Aldemar Baquero y el de Alexander Baquero

El Consejo Superior de la Judicatura prorrogó por otros tres meses la suspensión del cargo del magistrado de la sala disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Villavicencio Christian Eduardo Pinzón Ortiz, mientras se avanza en la investigación disciplinaria que se le adelanta por sus acciones al frente de varios casos que involucran a jueces de la Orinoquia en presuntos hechos de corrupción. A Cristian Pinzón lo está reemplazando la magistrada encargada Martha Alexandra Vega que llegó por designación directa de Bogotá y quien es oriunda de San Gil Santander, egresada de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y trabaja en la rama judicial de la capital del país

Se habilitó la vía Pipiral – Villavicencio donde se logró después de dos semanas levantar los 8 derrumbes que cayeron en el sector de Servitá vía antigua al Llano, confirmó el INVÍAS entidad que confirmó que ya se permitió paso de motociclestas

Los vehículos particulares ni las motos tendrán pico y placa desde hoy y hasta el lunes en Villavicencio. La Secretaría de Movilidad confirmó que la restricción del pico y placa se mantendrá hoy y mañana para los vehículos tipo taxi

Habitantes y autoridades del Meta festejaron que los Cantos de Vaquería fueran incluidos en la lista de patrimonio cultural inmaterial del mundo en la UNESCO.

Los organismos de socorro anunciaron medidas de seguridad especiales en la región de la Orinoquia según dijo Jorge Díaz Martínez director de la Defensa Civil quien además denunció que una persona de oficio pescador está desaparecida en aguas del río de Jardín Peñas

Las veredas Santa Rosa y Vegas del Guayuriba pertenecientes al municipio de Villavicencio los días 6 y 7 de diciembre de 2017, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde se suspenderá el servicio de energía Eléctrica por trabajos de remodelación en la Red

DEPORTES

A Medellín viajó la delegación de patinadores del Meta que compiten desde el 7 de diciembre en la tercera válida nacional interclubes

Saúl Fernando Herreño, Brayan Virguez y Carlos Gutiérrez son las figuras de la representación departamental que e enfrentan el evento puntuable en el ranking nacional.

En la capital de Antioquia competirán hasta el domingo los clubes metenses Activo, Speed Cats, Semillas, Sol Naciente y Huracanes.

Dos jugadoras metenses disputarán este miércoles la semifinal individual del torneo Cosat que se hace en la ciudad de Cali

Por el paso a la final de la categoría de 14 años del evento de alto nivel técnico, Lauren Sofía Pérez se enfrenta a María Lora y Sara Rueda a Kelly Vargas.

Las deportistas afiliadas a la Liga de Tenis del Meta perdieron el martes la semifinal de la modalidad de dobles frente a Kelly Vargas y Bellisa Villa.

Con motivo de la participación de América de Cali en la Copa Llanera de Fútbol Femenino con sede en el estadio Manuel Calle Lombana, el equipo vallecaucano tendrá una tienda para ofrecer sus productos en el Centro Comercial Viva

El club rojo es uno de los tres profesionales que participarán en la cuarta edición del torneo decembrino organizado por la jugadora metense Ángela Corina Clavijo.

Este miércoles llegarán a esta capital los equipos Atlético Huila, América y Deportes Tolima invitados al evento apoyado por el Imder e Idermeta y que también tendrá en competencia al Club Kamatza de Villavicencio.