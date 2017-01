Noticias del Meta, Enero 26 de 2017

TITULARES

De la ciudad de Pereira es la representación legal de la sociedad Movilidad y Transporte de Colombia SAS empresa que se ganó el contrato de más de 3.500 millones de pesos para administrar por ocho años los patios y grúas de Villavicencio. Se destaca que esta empresa apenas se constituyó el pasado 29 de diciembre de 2016 y se inscribió jurídicamente el 3 de enero de 2017. Tal como lo confirmó el secretario de Movilidad de Villavicencio Ivan Baquero la semana pasada se firmó el contrato que solo le dará el 26 por ciento de las ganancias al municipio y el 74 restante será para el concesionario. Opositores de estas concesiones ya anunciaron denuncias de supuestas irregularidades cometidas por la Alcaldía de Wilmar Barbosa Rozo al firmar este contrato

Varios meses después y luego de escribir y exigir explicaciones concretas sobre las obras de la Malla vial del Meta, nada ni nadie ha dado respuesta oficial sobre el supuesto inicio de las obras por 1.26 billones de pesos. La gobernadora Marcela Amaya García aseguró que lo único que se conoce son las mínimas declaraciones que dio la semana anterior en Villavicencio el vicepresidente Germán Vargas, según las cuales un día de “estos” se hace el cierre financiero y se inician las cacareadas obras. “Espero que no nos vayan hacer conejo con esas obras” advirtió la mandataria

Desde la vereda Pio Doce del municipio de Guamal sale la marcha en defensa del agua y de la vida, organizada por ambientalistas y comités comunitarios de ese municipio, quienes protestarán contra ECOPETROL y la multinacional energética y petroquímica española Repsol por la construcción de un nuevo proyecto denominado Trogón dijo Edgar Cruz líder ambiental de Corpohumadea

Comandante de la Policía Metropolitana de Villavicencio Fredy Hernán Jiménez notificó a la rama judicial de Villavicencio sobre la preocupación que existe por las irregularidades con los supuestos parqueaderos a los que son llevados los vehículos judicializados mediante embargos. El oficial pidió que se entregue a la Policía una lista de los parqueaderos seleccionados por la rama judicial para que la policía que inmovilice vehículos embargados los entregue sin que corran riesgos de que sean robados. Esta notificación se hizo luego de conocer las denuncias publicadas por RCN

Los cambios en la medida del pico y placa empezarán a regir el 1 de febrero para motos y carros y tendrá multas pedagógicas durante las dos primeras semanas. El horario de su aplicación será de 6:30 de la mañana a 7:30 de la noche, pero dentro de un polígono establecido como el de mayor flujo vehicular en la ciudad y que básicamente comprende los accesos al centro de la ciudad y a los barrios Barzal, Siete de Agosto, Villa María, Balatá, Guatiquía, San Benito, San Isidro, Santa Inés, Villa Julia y El Emporio

Desacuerdo generalizado entre los motociclistas de Villavicencio por la medida del pico y placa para las motos. Consideran que la medida no servirá para mejorar la movilidad en la ciudad, que les obstaculizará sus trabajos y que simplemente fomentará una mayor proliferación de este tipo de automotores. Hoy habrá plan tortuga desde las 11 de la mañana con salida Homecenter

Asocebú celebrará sus 70 años en Villavicencio, con sesión de su Junta Directiva en ExpoMalocas feria agroindustrial que empieza hoy con cabalgata desde la 1 de la tarde con salida desde el parque Guayuriba o monumento al Cenit

Archivaron en la Procuraduría Regional del Meta indagación disciplinaria contra el ex alcalde de Guamal, Jaime Jiménez Garavito. La decisión fue tomada en segunda instancia por el ente regional de control

Hallazgo fiscales por más de 69 millones determinó la Contraloría Departamental del Meta en el municipio de Puerto Gaitán, en irregularidades al comprar un predio afectado por la construcción del malecón de ese municipio

Delio Franco presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de La Macarena confirmó que en ese municipio está todo listo y dispuesto para que lleguen los guerrilleros de las FARC a la zona veredal Playa Rica la Y a partir del 31 de enero tal como se ha anunciado. Asegura el líder comunal que la gente ya no tiene tanta opresión y no padece la extorsión de otras épocas cuando el grupo guerrillero mandaba en el pueblo y tenían sometidos a todos los gremios, Comerciantes, ganaderos y campesinos a pagar el llamado impuesto de la paz. Asegura que hoy a pesar de que no falta quien intente seguir haciéndose pasar por desertores de las FARC para pedir extorsión, la gente ya no les hace caso. Cuenta Delio Franco que la orientación de las mismas FARC a la gente es que no paguen y que denuncien si están siendo extorsionados

En el Meta, un hombre fue condenado por abusar sexualmente de su hija

Sentido de fallo condenatorio resultó para adulto mayor acusado de abusar de su propia sobrina de doce años en Villavicencio. En la audiencia, celebrada en el Juzgado Tercero Penal del Circuito, se determinó que el próximo 10 de marzo se leerá la sentencia

Están promoviendo la creación del Hospital de la Policía en Villavicencio. Wilson Guaquez, asesor de Derechos Humanos de la Alcaldía de Villavicencio dijo que ya casi todo está listo para la construcción de la obra, desde el lote hasta la voluntad política pero que falta más apoyo político para gestionar ante el Gobierno Central de los 25 mil millones de pesos que cuesta el proyecto

DEPORTES

Del primero de febrero al 30 de marzo estarán abiertas las inscripciones para los Juegos Supérate Intercolegiados en el departamento del Meta