Noticias del Meta, Febrero 06 de 2016

TITULARES

A tribunal de Arbitramento convocaron a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI por el contrato de la malla vial del Meta. El Tribunal de Arbitramento lo exigió la Concesionaria Vial de los Llanos S.A.S por considerar que hay “Controversia Contractual”. En una amplia carta enviada al alcalde de Puerto López Víctor Manuel Bravo Rodríguez, como respuestas a sus preguntas sobre las millonarias obras, la ANI confirmó que por ahora lo único que existe es una convocatoria de la Concesión Vial de los Llanos S.A.S a un Tribunal de Arbitramento, para que dirima la solicitud de disminución del Alcance Contractual estimado inicialmente en 1,26 billones de pesos, debido a que la entidad nacional habría incumplido el negocio en algunas de sus condiciones como el inicio del cobro de los peajes en los sectores del Yucao y Casetabla en la vía a Puerto Gaitán, el cual se hizo pero un año después de lo pactado. La concesión convocó a una reunión para el viernes 10 de febrero en la Gobernación del Meta con las asistencia de Alex Fierro alcalde de Puerto Gaitán, la mandataria departamental Marcela Amaya, la ANI, la Procuraduría donde se conocerán los detalles de la convocatoria a Tribunal de Arbitramento

Es crítica la situación que enfrenta el Hospital Departamental de Villavicencio por el cierre de servicios en las clínicas Marta, Meta, Universidad Cooperativa y la clínica Llanos de CaféSalud. Se advierte que mientras el servicio de urgencias del hospital tiene capacidad para atender 50 pacientes en este momento el servicio está con más de 150personas. Denuncian que ya no hay camas en las UCI y que están en las mismas condiciones en los servicios de ginecología y obstetricia. Reclaman en el sindicato de trabajadores porque no aseguran no se ve compromiso del Gobierno Departamental ni de la Secretaría de Salud para afrontar la situación que tiene en colapso la salud pública en el Hospital Departamental. Hoy la sobreocupación del centro asistencial es del 250 por ciento donde pese a que se cuenta con los insumos, los especialistas y el personal asistencial ya no da más y no se puede recibir un paciente más porque no hay en donde garantizar su atención

El gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio Jacobo Matus confirmó que luego de una larga controversia con la Superintendencia de Servicios Públicos durante 2016, la entidad nacional impuso una sanción de mil 300 millones de pesos a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio por las irregularidades cometidas en la prestación del servicio a sus más de 300 mil usuarios en 2015, cuando no se tuvo un plan de emergencia y contingencia que fuera acorde con la realidad del fenómeno de El Niño, y en cambio dejaron de lado por completo eventos que incluso ya le habían ocurrido, como los deslizamientos o problemas derivados del orden público. Jacobo Matus confirmó que hasta ahora salió la sanción y no ha sido notificada la empresa. Ratificó que los hechos investigados fueron en 2015 por la presentación de un plan de contingencia sin los requisitos exigidos. En el 2016 lo que se hizo fue controvertir dentro del proceso. Agregó que ahora con la medida se tiene la oportunidad de recurrir

550 guerrilleros de las Farc que salieron de la zona de reagrupamiento en la vereda El Tigre, con destino a la zona veredal de Buenavista en Mesetas a donde llegarán hoy, fueron recibidos con banderas blancas y aplausos a su paso por el municipio de Uribe, donde por años ejercieron el poder de las armas

Pastor Alape guerrillero de las Farc en su visita a la vereda Santa Helena en Mesetas (Meta), catalogada como zona libre de minas, aseguró que se debe dar prioridad para iniciar el proceso de desminado en todos los puntos cercanos a las zonas veredales transitoria de normalización. Dijo que por parte de las Farc hay plena voluntad aunque se han presentado problemas de logística por parte del gobierno nacional

Ante problemática de comercialización para la cosecha de maíz del Meta el Comité de cerealistas del Meta realizará reunión hoy lunes a las 10 de la mañana en instalaciones de Fedearroz. En el Meta hay 100 mil toneladas de maíz en riesgo de comercialización por los bajos precios y la negativa de la industria nacional para absorberla

A una audiencia en el senado el 23 de febrero las madres comunitarias aseguran que le demostrarán al país que lo que dice el ICBF y el Gobierno Nacional no es cierto y que se si las deben contratar de manera directa. En el Meta pese a la protesta el servicio a los más de 8 mil niños de los 29 municipios

Por desaparición de tres jóvenes en Castilla La Nueva, Procuraduría General de la Nación alertó a las autoridades metenses ante la posibilidad de reclutamiento forzoso de menores por parte de grupos paramilitares

Dictaron detención domiciliaria a presunto extorsionista en Villavicencio; Yinson Edwin Ruíz Bermúdez es acusado de recibir 120 millones de pesos producto de extorsiones a comerciantes del sur del Meta

Disidencia de las Farc obliga a campesinos a mantener en buenas condiciones una vía en el Guaviare desde hace 30 años. El gobernador de Guaviare, Nebio Echeverry, denunció que la vía que comunica a los municipios de Calamar y Miraflores fue abierta por una orden de la guerrilla de las Farc a principios de 1980 y actualmente se mantiene con tránsito normal, como consecuencia de la intimidación que ejerce este grupo armado en la población civil

Tres personas perdieron la vida en accidentes de tránsito este fin de semana en el departamento del Meta

DEPORTES

Las delegaciones del Meta, Antioquia, Córdoba, Quindío, Magdalena y Santander ganaron su clasificación a la ronda semifinal del Torneo Nacional de Fútbol infantil