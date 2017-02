Noticias del Meta, Febrero 10 de 2017

TITULARES

Respondieron en la Alcaldía de Villavicencio sobre las irregularidades que revisa la Auditoría General de la República en contratos firmados con entidades sin ánimo de lucro que a escasos meses de su creación recibieron millonarias sumas por parte de la Secretaría de Educación del Municipio. Hernando Fontecha secretario de Educación de Villavicencio dijo que los contratos firmados con las Sociedades Anónimas Simples Instituto Rafael Núñez por 786 millones y el Instituto José Asunción Silva por 605, creadas en 2016, y que revisa la Auditoría General se firmaron cumpliendo con toda la reclamación que exige el Ministerio de Educación para la ejecución de estos contratos. Dijo que lo que se hizo fue salvarles el estudio a muchas personas y a muchos niños de Villavicencio para que no se quedaran sin estudiar, dado que son menores de lugares muy deprimidos. Negó que sean fundaciones sin ánimo de lucro, que Astrid Yesenia Castro sea la representante legal de las dos sociedades y que estos contratos no tengan un soporte legal. Hernando Fontecha cuestionó a la Auditoría General de la República de donde salió la investigación

“No volveré a aspirar a la Gobernación del Meta y voy a postular mi nombre al Congreso de la República”, anunció el ex diputado del Meta Carlos Humberto Osorio Monroy quien salió a reclamarle a todos los políticos del Meta que ha respaldado en sus aspiraciones y de quienes espera en esta oportunidad su apoyo. “Yo ayudé a elegir a Luis Carlos Torres, a Jorge Carmelo Pérez, a Maritza Martínez, a Darío Vásquez, a Alan Jara y Marcela Amaya, por eso hoy espero que ellos me apoyen a mí a llegar al Congreso”, dijo el ex diputado Carlos Humberto Osorio Monroy. El ex secretario Privado de Alan Jara Urzola salió a defenderse de los señalamientos que le hace la Fiscalía por las irregularidades halladas en un convenio firmado por 5 mil 411millones de pesos con la Corporación Red País Rural en 2013. La imputación de cargos contra él y 8 ex funcionarios mas será el 27 de febrero

Líderes comunales de Villavicencio denuncian que las obras de la cancha de la Bombonera en el Popular no se han puesto en funcionamiento y que no hay explicación por parte de los responsables. Las obras de la cancha la bombonera tuvieron una inversión superior a 3.200 millones de pesos para la construcción de la cancha, el mejoramiento de la cubierta, el cerramiento, las graderías y los camerinos. La cancha que ya se terminó aun no ha sido entregada al municipio por el contratista porque aun no cumple con la totalidad de los requerimientos legales de licenciamiento

Entes de control intervinieron en la crisis hospitalaria que atraviesa Villavicencio y el Meta. La Procuraduría Provincial ha comisionado a funcionarios para que ejerzan vigilancia y medien ante las EPS especialmente CaféSalud por la deuda que tienen con la Clínica Marta y demás IPS de la región. La diligencia se realizará el próximo 22 de febrero

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 17 años a Carlos Pardo Becerra, ex alcalde del municipio metense de Cubarral. El organismo de control pudo determinar que el disciplinado se apropió de más de 1.700 millones de pesos del Sistema General de Participaciones entre 2010 y 2011. También fue sancionado su secretario de Hacienda, Jorge Alcibíades Arévalo Avendaño con destitución e inhabilidad por 14 años

Están en Villavicencio el senador Antonio Navarro Wolf y el ex senador Luis Carlos Avella explicando la consulta contra la corrupción promovida por el partido Alianza Verde

La Registraduría dio vía libre al comité promotor de la solicitud de revocatoria del alcalde de Acacías Víctor Orlando Gutiérrez Jimenez quien obtuvo 8888 votos, y requieren 2666 firmas para su salida. Con la aceptación del comité la Registraduría entregó el formato para recoger las firmas en ese municipio

El IDEAM declaró en alerta roja al departamento del Meta por la ola de calor y sequía que soporta la región de la Orinoquia, especialmente el Meta. Los organismos de socorro activaron junto con las alcaldías los planes de contingencia para atender las emergencias especialmente por los incendios que ya se están registrando, confirmó Reinaldo Romero Coordinador de Gestión del Riesgo de la Gobernación

Para la ANLA se fueron las 36 ponencias presentadas por las comunidades de Restrepo donde protestan por las posibles afectaciones ambientales que generaría la construcción de la vía Villavicencio Yopal. Los alcaldes de Villavicencio Wilmar Barbosa y de Restrepo reclamaron por la falta de socialización del proyecto

DEPORTES

Un total de 39 árbitros de fútbol de la categoría B, de Bogotá y de los Departamentos de Cundinamarca, Meta y Casanare están realizando en Villavicencio, hasta el sábado 10 de febrero, exámenes de control para la temporada arbitral 2017. A la convocatoria arbitral asisten cinco asociaciones de árbitros de Bogotá entre los que se encuentran: Academia Bogotana, Asociación Bogotana, además asisten Colegio Árbitros de Cundinamarca, FFAA y por el Meta estarán Elber Linares y Darwin López