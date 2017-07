Noticias del Meta, Julio 17 de 2017

TITULARES

Solo hasta mañana martes 18 de julio se definirá la solicitud de medida aseguramiento que hizo la Fiscalía Octava ante la Corte Suprema de Justicia al Tribunal Superior de Bogotá, sobre los magistrados del Tribunal de Villavicencio Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño, investigados por los delitos de los delitos de de prevaricato por acción y omisión, concierto para delinquir y cohecho propio al haber presuntamente favorecido a ex miembros de las autodefensas que operaron en esta región. En la audiencia del viernes la Fiscalía señaló a los tres magistrados de ser presuntamente integrantes de una red de corrupción en la justicia llanera para favorecer a delincuentes a cambio de millonarias sumas de dinero. La Fiscalía leyó apartes de una declaración que hizo Smith Parra Rincón alias Manopicha, condenado por los asesinatos del caro Autorrollings sobre una reunión en la que habría sido entregado dinero a los magistrados para retrasar sus decisiones

Le dieron la última prórroga al contratista del gobierno de Alan Jara Urzola Camilo Orozco, para que por fin termine el Centro de Memoria Histórica de El Castillo, Meta, el cual soporta varios meses de atraso. El cuestionado contratista tiene hasta el 2 de diciembre de este año como última prórroga para terminar de construir la millonaria obra que supera los 10 mil millones de pesos de inversión entregada en 2014 a través del Agencia de Infraestructura del Meta AIM. Juan José Casasfranco gerente del AIM dijo que así se definió, de manera concertada, durante la jornada de trabajo realizada con la comunidad, el Comité de Memoria, la alcaldía y concejales, con el acompañamiento de la Secretaría de Víctimas del Meta. Aclaró que se trabaja en la última manzana, donde estaba la estación de Policía, en la construcción del auditorio, así como en los contenidos de memoria que van a estar en el Centro. La prórroga del contrato al 2 de diciembre incluye un seguimiento periódico para verificar el cumplimiento de los porcentajes de ejecución, que de no cumplirse, tendrá multas sancionatorias dicen en la Gobernación

Por contratación ilegal investigan a ex rector de la Universidad de Cundinamarca, al ex director de Instituto de Desarrollo del Meta IDM, a la ex asesora jurídica de la Universidad de Cundinamarca y al ex jefe de la Oficina Jurídica del IDM, por hechos ocurridos entre febrero – junio de 2011, en Villavicencio (Meta). Ante el Juzgado 9°Penal Municipal con función de control de garantías, la Fiscalía 19 Seccional de delitos contra la Administración Pública imputó cargos y solicitó medida de aseguramiento contra Adolfo Miguel Polo Solano ex rector de la Universidad de Cundinamarca; Gilberto Toro Franco ex director de Instituto de Desarrollo del Meta IDM; Carolina Báez Parra asesora jurídica de la Universidad de Cundinamarca y Juan Carlos Medina Gonzales, ex jefe de la Oficina Jurídica del IDM, por contratos entregados en el gobierno de Darío Vásquez Sánchez entre febrero – junio de 2011, en el Meta

Con el acompañamiento de la Policía Metropolitana de Villavicencio, capital del Meta, se garantizó la seguridad de los venezolanos que votaron la consulta simbólica en contra del gobierno de su país en esta ciudad, donde 568 opositores al gobierno de Nicolás Maduro salieron a rechazar la Asamblea Nacional Constituyente. En la Orinoquia, los 568 venezolanos que salieron a votar la consulta, aseguraron que buscan salidas conjunta a la crisis de su país, a donde aspirar regresar muy pronto cuando caima el régimen. En la frontera de la Orinoquia colombiana con Venezuela, por Arauca y Vichada, solo se dispuso el puesto de votación en Villavicencio

Por deficiencias renales y afecciones pulmonares a las 2 y 15 de la tarde de este domingo 16 de julio murió en la clínica Meta de Villavicencio Jorge Ariel Infante Leal, ex alcalde de Villavicencio, ex gobernador del Meta y ex congresista de Colombia, quien desde hoy estará en cámara ardiente en el octavo piso en la Gobernación del Meta hasta mañana martes cuando se cumplan sus exequias en compañía de sus familiares y amigos. Otros políticos reconocidos de la región recordaron a Infante leal como un líder liberal que supo guiar el departamento en las décadas de los 80 cuando aun éramos un territorio desconocido y abandonado a nivel nacional. El tolimense había celebrado sus 80 años el pasado 8 de julio cuando le hicieron un masivo homenaje

Sujeto de análisis político y administrativos serán a partir de ahora los resultados de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría y que publicó el noticiero nacional CM& sobre la imagen y favorabilidad en sus regiones de alcaldes y gobernadores en las últimas semanas. Según esa encuesta a la gobernadora Marcela Amaya García la ubican en el último puesto con solo el 42 por ciento de favorabilidad mientras que a Wilmar Barbosa Rozo solo lo ubica en el puesto 19 con el 34 por ciento de los 24 alcaldes revisados

El presidente del Concejo de Villavicencio Oscar Alejo confirmó que mañana martes se realizará la sustentación de informe de gestión del contralor municipal Ivan Balcazar Mayorga. Hoy los 19 concejales trabajarán en comisión de Presupuestos donde se debaten 2 proyectos de acuerdo sobre vigencias futuras y una modificación del Estatuto Tributario

Alejandro Murcia Niño secretario de Gobierno de la Alcaldía confirmó que ya están cerrados todos los negocios del barrio Balatá frente a Villacentro por no estar dentro de las 12 zonas lúdicas establecidas en el municipio. Dijo el funcionario que se siguen haciendo las campañas de control de menores y de transito en el 7 de Agosto y Grama

Nelson Ramírez, ex director del CTI en el Meta se entregó el viernes en el Complejo Judicial de Paloquemao, donde por su propia cuenta se puso a disposición de la Fiscalía para que avance en la investigación en su contra por hechos de corrupción en el ejercicio de su cargo

DEPORTES

Llaneros Fútbol Club sufrió el primer revés en el Torneo Águila al caer goleado por Cúcuta Deportivo

El equipo metense fue superado en el estadio Los Zipas de Zipaquirá con marcador de 0 a 5 tantos en juego correspondiente a la tercera fecha.

El equipo metense que regresó la noche del domingo a Villavicencio suma dos puntos de nueve disputados hasta el momento.

Medallas ganaron deportistas de la Selección Meta en el Campeonato Nacional Interligas de Natación Juvenil I realizado en Bucaramanga

Sara Valentina Grisales del Club Estrellas logró la mejor actuación del representativo al conquistar preseas de plata en las pruebas de 50, 100 y 200 metros pecho.

Por su parte, Jair Santiago León del Club Coral Fish se ubicó tercero en la competencia de 200 metros libres y se colgó la medalla de bronce.

La Selección Meta logró la medalla de plata en el Campeonato Nacional de Baloncesto Masculino Sub 20 realizado en Bucaramanga

El representativo departamental orientado por el técnico Jaime Ortiz Hermida perdió el partido de la final frente a Santander A por 71 a 77 puntos.

El equipo metense logró siete victorias en nueve partidos, hecho que destacó su entrenador como la valía de ocupar un puesto en el podio de los premiados.

El Club Poseidón del Meta conquistó 17 medallas y se ubicó décimo entre 16 clubes que disputaron en Villavicencio el Campeonato Nacional de Natación con Aletas Juvenil y Mayores

Los competidores anfitriones se colgaron en el Complejo Cultural y Deportivo José Eustasio Rivera 2 preseas de oro, 5 de plata y 10 de bronce.

Con dos medallas doradas Joseph Vera se erigió en la figura más destacada entre los deportistas afiliados a la liga metense de actividades subacuáticas.

La jabalijista del Meta Yiseth Magaly Jiménez Chaguendo terminó en la casilla 13 del Campeonato Mundial de Atletismo Juvenil

En Nairobi, República de Kenia, la competidora nacida en Castilla La Nueva logró como su mejor registro una distancia de 47 metros y 56 centímetros.

La metense orientada en este departamento por el técnico Jaime Ortiz no consiguió alcanzar la marca con la cual clasificó a la cita mundialista y que fue de 49 metros y 89 centímetros.