Noticias del Meta, Julio 31 de 2017

TITULARES

El magistrado Camilo Montoya del Consejo Superior de la Judicatura llegará hoy de Bogotá a Villavicencio donde iniciará de manera formal el recaudo de pruebas para avanzar en la investigación disciplinaria abierta contra el magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta Cristian Eduardo Pinzón Ortiz involucrado en escándalo de la corrupción en la justicia del Meta. También se confirmó que contra de este magistrado y su colega María de Jesús Muñoz Villaquirán el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta ante la Sala Administrativa, les abrió investigación por vía de vigilancia judicial al considerar que incurrieron en irregularidades al presuntamente actuar con afán para absolver al Juez Ronald Florian

Mañana se posesionará el abogado Germán Rojas como Gerente de la Empresa Electrificadora del Meta EMSA en reemplazo de Jaime Rey Montenegro, quien estuvo en el cargo más de dos años. Carlos Rojas fue escogido directamente por el Ministerio de Minas y Energía como nuevo gerente de EMSA. Arnulfo Mendoza, presidente del sindicato SINTRAELECOL seccional Meta, dijo que espera que el nuevo gerente cumpla con las expectativas de los usuarios de la empresa que son cerca de 400 mil y que maneja utilidades anuales de más de 50 mil millones de pesos

Fuerte arremetida de seguidores del alcalde de Puerto Carreño capital del departamento del Vichada Marcos Pérez Jiménez en contra del representante a la Cámara de ese departamento por el partido Liberal Marco Sergio Rodríguez Merchán a quien señala de haber sido el mayor promotor de la revocatoria en su contra la cual fracasó ayer con la votaciones que lo ratificaron en su cargo al alcanzar un total de 1690 votos por el SÍ contra solo 115 por el NO. Pese a que ganó el SÍ la revocatoria no pasó el umbral exigido por la Registraduría que debía ser de 3605 votos. El alcalde de Puerto Carreño Vichada Marcos Pérez Jiménez celebró su nuevo triunfo y descalificó a sus opositores políticos

Confrontaron las víctimas del conflicto armado en el Meta y la Unidad Nacional de Víctimas a cargo de Carlos Pardo quien salió a reclamar por los fuertes señalamientos que le han hechos las víctimas por el incumplimiento reiterado de varias promesas. 118 mil víctimas se han invertido 51 mil millones para 78 mil en Villavicencio y 14 mil indemnizados por 143 mil millones

Las inconformidades entre la gerencia del Hospital de Granada y los 40 médicos del centro asistencia no terminan y se agudiza dado que hoy se finaliza el contrato que tenía el operador de los galenos y la gerencia debe garantizar la continuidad en la prestación del servicio a los miles usuarios de la región del Ariari. Hoy se buscará a través de nuevas reuniones desmontar la protesta que inició la semana anterior porque no les han pagado varios meses de sueldo y obligaciones de años atrás

Hoy realizarán otro debate de control político a la Empresa de Acueducto y alcantarillado de Villavicencio citado por el concejal Felipe Harman. El Concejo de Villavicencio prorrogará por tres días a partir de mañana las sesiones ordinarias de la corporación antes de cerrar el tercer periodo de sesiones ordinarias. Los 19 concejales debatirán cuatro proyectos de acuerdo que aun hacen curso en las comisiones confirmó Óscar Alejo presidente del cabildo

Desde el 20 de agosto serían citados a sesiones extraordinarios los 11 diputados del Meta, quienes este senado 29 de julio cerraron el tercer periodo de sesiones ordinarias con la aprobación de varios proyectos de ordenanza entre ellos la nueva política para contrarrestar el consumo de sustancia psicoactivas en el departamento promovida por la diputada del Centro Democrático Edith Baquero. Las sesiones extraordinarias citadas a partir del 20 de agosto serán para tramitar iniciativas del Gobierno seccional que no alcanzaron a llegar en los 60 días del periodo corrido

En la Camara de Comercio de Villavicencio estará mañana desde las 3 de la tarde la precandidata presidencial Marta Lucía Ramírez por el partido Conservador. Aldemar Baquero integrante del directorio departamental confirmó la visita de la ex ministra y hoy pre aspirante a la Presidencia para las elecciones de 2018. Marta Lucía Ramírez marcará en Villavicencio las fuertes diferencias que mantiene frente al gobierno de Juan Manuel Santos

Desde mañana cambiará la medida del Pico y Placa en Villavicencio para los vehículos particulares el cual rotó hacía atrás un día y habilitó algunas vías para pasar por el centro de Villavicencio. La medida desde mañana y hasta el 14 de agosto será pedagógica según confirmó la Secretaría de Movilidad donde ratificaron que el pico y placa para los taxis no cambió. La mulata por infringir la restricción del Pico y Placa supera los 350 mil pesos

Agricultores del Meta preparan movilización para el 10 de agosto por la difícil situación que enfrentan en materia de precios del arroz, maíz yuca, plátano piña, guayaba, maracuyá entre otros sobre los cuales el Ministerio de Agricultura no les ha cumplido nada de lo acordado. La peor situación la enfrentan los arroceros quienes confirmaron que Induarroz, industria molinera, no entró en los acuerdos firmados y seguirá pagando los bajos precios que les ofrece desde abril y que no les garantiza a los productores ni los costos de producción

Hoy estará en Puerto Gaitán en el Meta María Clemencia Rodríguez esposa del presidente Juan Manuel Santos, inaugurando un centro de atención para menores de edad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF

DEPORTES

El atleta metense Carlos Andrés Sanmartín se erigió en una de las figuras de la reunión atlética cumplida en Bogotá al ganar la distancia de 10 kilómetros

La competidora Aura María Quiroga se convirtió durante el fin de semana en la primera deportista del Meta en clasificar a los Juegos Bolivarianos y a los Juegos Bolivarianos

Llaneros Fútbol Club logró un nuevo resultado importante actuando a domicilio al empatar a un gol con Valledupar Fútbol Club

La gobernadora del Meta Marcela Amaya García confirmó que dentro del proyecto de remodelación de la Villa Olímpica de Villavicencio está contemplado restituir con grama natural la cancha de estadio Macal