Noticias del Meta, Marzo 23 de 2017

TITULARES

El nuevo contralor de Villavicencio Edgar Ivan Balcázar Mayorga dijo que no sabe por qué dicen que él está inhabilitado si nunca ha tenido contratación o injerencia en sus funciones con el municipio de Villavicencio. El abogado nacido en la capital del Meta, de 35 años y con amplia formación académica se desligó de cualquier padrinazgo político y dijo que trabajará con independencia para vigilar el desempeño de la actual administración en el manejo de los recursos públicos. Balcázar Mayorga solo logró ocho de los 19 votos que tiene el Concejo de Villavicencio, donde dos concejales se negaron a votar, hubo una ausencia, un voto en blanco y Felipe Harman votó independiente de las coaliciones. El nuevo contralor se debe posesionar hoy o mañana y no tiene claro hasta cuando irá su periodo

Tres años después de la vista del ministro de Justicia de la época Alfonso Gómez Méndez a Villavicencio cuando se prometió una nueva cárcel para el distrito, ni la Alcaldía de Juan Guillermo Zuluaga ni la de Wilmar Barbosa Rozo han avanzado en esa obligatoria necesidad, dadas las dificultades de lugar y capacidad que tiene el actual centro reclusorio. Ante la ausencia de soluciones locales y nacionales la Procuradora Regional del Meta empezó visitas preventivas a la Cárcel donde no solo se buscará garantizar los derechos de los presos allí recluidos, sino que se saque adelante el anuncio de una nueva cárcel, advirtieron en el Ministerio Público Regional. La cárcel de Villavicencio tiene 40 años y está ubicada en 7 hectáreas urbanas donde están hacinados 1830 presos, pese a que solo tiene capacidad para atender 1005 reclusos en sus cuatro patios. La sobreocupación supera el 90 por ciento confirmó Carlos Mora vocero del sindicato del INPEC en el Meta

El 80 por ciento del presupuesto de la ESE departamental Solución Salud se gasta en funcionamiento, especialmente en pago de nómina de trabajadores de planta y OPS en los 17 municipios donde hay Centros de Salud, aseveró el gerente de la entidad Luis Ignacio Betancourt quien aseguró que las jornadas laborales que cumplen los médicos rurales vinculados con la ESE son legales y obligatorias. Dijo que en Promedio un recién egresado médico haciendo su año rural se gana con la ESE departamental entre 4 o 5 millones de pesos por cumplir con sus 12 horas y estar disponibles, en algunos casos en el siguiente turno. Dijo que los médicos rurales que están protestando por la supuesta explotación laboral de la que son víctimas con la ESE, son “mentirositos” y no cuentan que muchas veces no alcancen a atender ni 30 consultas al mes. Advirtió que el sistema de pago no cambiará porque lo ampara la ley

Los políticos del Meta que se tomaron fotos con el ministro de Salud y anunciaron visita del funcionario a la capital del Meta salieron a exigirle cumplimiento de los acuerdos y presencia inmediata en el Meta donde se enfrenta fuerte crisis en el sector. En comunicación dirigida a Alejandro Gaviria Uribe, Ministro de Salud, la Senadora Maritza Martínez Aristizábal le reclamó al ministro por el cumplimiento de los compromisos hechos el pasado 14 de febrero con los representantes de las principales Clínicas y Hospitales del departamento del Meta. La respuesta deberá ser emitida dentro de un término perentorio de cinco días, so pena de generarse consecuencias disciplinarias para el Ministro, advirtió la senadora

Findeter le entregó un plan de acción a Villavicencio para los próximos 34 años, con el que se deberá marca la ruta a seguir en sostenibilidad, competitividad, generación de empleo formal y productivo, en el crecimiento del emprendimiento y creación de empresas, que sacarlos adelante cuesta 1.4 billones de pesos. Como resultado de los resultados de los estudios previos contratados por Findeter a través de la firma española IDOM, en el plan de acción entregado esta semana se advierten sobre la imperancia de ejecutar acciones de mitigación frente al cambio climático, en vulnerabilidad y riesgos naturales y en el desordenado crecimiento y desarrollo urbano que padece Villavicencio

Las madres comunitarias del Meta se concentrarán hoy en el parque de Banderas, frente al palacio de Justicia donde seguirán con sus jornadas de paro y exigiendo que el ICBF y el Gobierno Nacional las contrate de manera directa como lo ordena la ley que objetó el presidente Juan Manuel Santos. En el Meta hay unas mil 300 madres que cuidan en todos los municipios unos 8 mil niños

Unos 700 guerrilleros de las FARC que están recluidos en diferentes cárceles del país y que serán cobijados con la ley de amnistía o indulto, llegarán en las siguientes semanas a las Zonas Veredales de Reagrupamiento ubicadas en el Meta. Ante esta confirmación parte del INPEC, entidad que visitó esta semana las zonas de Mesetas, Vistahermosa y La Macarena, se encendieron las alarmas dado que aún no se termina la construcción e implementación de los lugares a donde llegarían más guerrilleros. La mayoría de los excarcelables que llagarán de todo el país al Meta se ubicarán en la zona veredal de Mesetas

Se terminó la etapa de arreglo directo con la empresa Pacific Rubiales tras el nuevo pliego de peticiones presentado por la USO para el mejoramiento de la calidad de vida y mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, ahora sigue la definición de la Huelga o el Tribunal de arbitramento advirtieron en el sindicato

Aún no se Concreta el lugar donde se realizará la congregación por la visita del papa Francisco en villavicencio, el próximo 8 de septiembre. El arzobispo de Villavicencio Óscar Urbina afirmó que éstos temas se definirán con una comisión que viajará a la capital de los llanos el próximo mes

Puerto López se convirtió en el primer municipio de la Altillanura Colombiana en hacer parte del programa Ciudad Emblemática, y Estrategia Agrópolis de Findeter, junto a Montería y Manizales por ser ejemplo en sus procesos de planeación y desarrollo. Tendrá acceso a cooperación internacional y a la banca privada aseguran en FINDETER

Zoológicos y Acuarios colombianos se reúnen en Villavicencio en el Bioparque Los Ocarros que será el anfitrión de la Asamblea Anual de Acopazoa y de su reunión de directores del 26 al 28 de marzo de 2017

Hoy en la Cámara de Representantes se realizará audiencia pública los riesgos que existe de que la industria petrolera llegue a las áreas protegidas de la Macarena Meta. Los habitantes y líderes ambientales de San Juan de Arama participarán en la audiencia

LUIS CARLOS GONZÁLEZ

Siguen apareciendo panfletos de los autodenominados grupos paramilitares que operan en la zona de Meta-Vichada y esta vez amenazando a personas de la comunidad del área de Campo Rubiales de Ecopetrol, en la Vereda Puerto Triunfo de Puerto Gaitán Meta, en el sector conocido como el “Oasis” denunciaron ante las autoridades los trabajadores de la zona

La Procuraduría Regional del Meta abrió indagación preliminar por un presunto caso de acoso sexual a estudiante del colegio Bachillerato Femenino. La estudiante denunció el posible caso de acoso sexual vía whatsapp por parte de uno de sus tutores

Con presencia de varias autoridades del municipio se realizará hoy un debate en la Asamblea del Meta sobre los niveles de seguridad que tiene Villavicencio. El debate fue citado por el diputado Óscar Apolinar quien asegura que los villavicenses no deben aguantar más los hechos delictivos y salir a denunciar. La Asamblea invitó al alcalde Wilmar Barbosa Rozo

Fueron capturados dos presuntos traficantes de fauna silvestre en cercanías a Puerto Gaitán. 45 crías de loro real y perico que al parecer habían sido sacadas de su zona de habitad en rubiales fueron rescatas por la policía

11 personas han sido capturadas en 2017 por la comisión de delitos ambientales e incautado 74 especies de fauna silvestre por tenencia ilegal’, indicó el coronel Nicolás Alejandro Zapata Restrepo, Comandante Departamento de Policía Meta

En el barrio Nueva Granada del municipio de Granada, fueron aprehendidos en flagrancia dos adolescentes de 17 y 15 años, a quienes se les incautó una motocicleta sin placa, avaluada en seis millones 200 mil pesos, la cual al verificar sus sistemas de identificación se estableció que figuraba hurtada. Los sospechosos quedaron a disposición de la Fiscalía 20 seccional de Granada

La Alcaldía de San Martín prohibió el tránsito de motos con parrillero a partir de las 6 de la tarde. La imposición de la medida ha generado resistencia de algunos habitantes a los que se les ha inmovilizado su motocicleta confirmaron las autoridades

Un habitante de zona rural del municipio de Miraflores, Guaviare, fue evacuado por la Fuerza Aérea Colombiana debido a las heridas causas por la mordedura de una serpiente

Las fuertes lluvias de las últimas horas en el Meta y la Orinoquia aun no generan emergencias en la región, según confirman los organismos de socorro

DEPORTES

La Selección Meta quedó eliminada el miércoles en Medellín de la última y definitiva fase del campeonato nacional de fútbol infantil, al perder con Tolima con marcador de 1 a 2 goles. El equipo metense orientado por David Morales requería al menos empatar para avanzar a la serie cruzada que determinará los finalistas de la categoría en el torneo organizado por la Difutbol. En la capital antioqueña el equipo de la liga del Meta ganó uno de los tres encuentros que disputó.

El técnico de la liga meterse de patinaje, Diego Moreno, dijo que tras el anuncio de que la modalidad de carreras hará parte de los Juego Olímpico de la Juventud 2018, se evalúa que deportistas de este departamento podrían luchar por un cupo en la Selección Colombia

El ciclista boyacense afiliado a la liga del Meta, Jonathan Paredes, debutará este jueves junto a su equipo EBSA en la temporada ciclística 2017. El equipo patrocinado por la empresa de energía de Boyacá será uno de los participantes en la clásica del municipio de Fusagasugá, Cundinamarca. Jonathan Paredes ha representado al pedalismo metense en distintas carreras del calendario nacional.