Noticias del Meta, Mayo 03 de 2017

TITULARES

El INVÍAS salió a responder las fuertes críticas que ha recibido de habitantes del bajo Ariari y de políticos de la región sobre el estado de la vía entre Fuente de Oro y Puerto Rico en su recorrido hacia el departamento del Guaviare. Dicen en la entidad nacional que la vía que desde San José del Guaviare comunica a Villavicencio, está perfectamente señalizada, demarcada y pavimentada en sus 300 kilómetros. Dijo Jaime Andrés León director del INVÍAS que hay dos sitios críticos, uno de ellos es en Puerto Lleras en el sector de Quiebrapatas donde volaron una alcantarilla y para el que se pidieron recursos por 8 mil millones de pesos de vigencia futuras que ya fueron aprobadas y el otro es en Fuentedeoro donde la Gobernación del Meta hizo un contrato de protección y ahora en ese sitio llega el río a la vía, Pr 68+500 a Pr 68+900 para este sitio se pidieron $10 mil millones, también en trámite de vigencia futura.

Entre tanto políticos de la región como la senadora Maritza Martínez Aristizabal les respondieron a los habitantes del bajo Ariari, advirtiendo que fue ella la que gestionó este año los 8 mil millones de pesos que se requieren para ejecutar las obras, pero que el INVÍAS se ha demorado en la contratación. Así mismo el diputado Mauricio Niño Guayacán dijo que desde la Asamblea se han hecho las denuncias pertinentes y los llamados de atención necesarios para que se arregle el importante carreteable

El viernes 5 de mayo está prevista la visita de la comisión de la ONU que verifica el desarrollo de las zonas veredales, al Meta. La visita que busca demostrar su compromiso con las tareas que se están llevando a cabo y mostrar su apoyo al proceso de paz, tendría en su agenda la llegada a la zona veredal de la Cooperativa en el municipio de Vista Hermosa sur del Meta. La comisión de la ONU que visitaría es departamento, la acompañaría la gobernadora del Meta Marcela Amaya García y las autoridades civiles de la localidad como el alcalde de Vista Hermosa Marco Antonio Gordillo. En el Meta hay tres zonas veredales en La Macarena en Playa Rica, en Mesetas con Buenavista y en Vista Hermosa en la Cooperativa, en la que hay reagrupadas unos 1300 guerrilleros de las FARC. También en este departamento está la zona veredal más grande de Colombia y el campamento especial donde se albergarán 720 ex cancelables que ya empezaron a llegar. Alcides Álvarez dirigente comunal de la vereda la Cooperativa

Fuerte reclamo Salió hacer el representante a la Cámara del Centro Democrático por el Meta Fernando Sierra sobre los avances del proceso de paz en el Meta. Ya lo habíamos advertido, el Gobierno no prestó atención. En su momento muchos nos llamaron “guerreristas, enemigos de paz”. Lo cierto es que el fenómeno de las disidencias, ya no es simplemente un supuesto ni mucho menos es un tema del cual no tengamos que preocuparnos. La prueba más contundente es que la disidencia está alterando el orden público. En el departamento del Meta, como jefe de la disidencia se encuentra Miguel Botache Santillán, alias ‘Gentil Duarte’, quien ha sido un terrorista por cerca de 40 años, de los cuales más de 20 años, fue comandante del Frente Séptimo de las Farc, y era figura clave para Bloque Oriental, dijo el parlamentario

Hoy socializará en Villavicencio el Proyecto de Ley de Tierras por parte del viceministro de Desarrollo Rural Juan Pablo Díaz Granados, quien deberá a explicar a asociaciones, gremios, representantes, empresarios y ciudadanía en general por qué existe tanto temor sobre la posibilidad de que se expropien grandes extensiones de tierra a poseedores nativos y tradicionales especialmente en los departamentos del Meta, Casanare y Vichada. La organización DIGNILLANOS será la encargada de hacer los cuestionamientos a la Gobierno Nacional sobre la controvertida ley de tierras. La reunión será en la Gobernación Meta a las 8 y 30 de la mañana

Guardianes del INPEC en la cárcel de Villavicencio se declararon en operación reglamento para no recibir más reclusos, en protesta por los altos niveles de hacinamiento. El vocero del sindicato del INPEC en el Meta Carlos Morales confirmó que los guardianes se declararon en operación reglamento para impedir que ingresen a la cárcel de Villavicencio más reclusos, dado que el hacinamiento supera las 800 personas. Denuncian las graves condiciones de salubridad en las que tienen que pasar sus días, la mayoría de los cuales les toca dormir por turnos o en los baños. La cárcel de Villavicencio tiene capacidad para 1003 reclusos y actualmente alberga a 1840 personas, razón por la que hoy convocaron a todas las instancias del Estado responsables de la seguridad carcelaria para exponer la crítica situación que enfrenta este centro reclusorio. La Procuraduría Delegada para la vigilancia preventiva de los derechos humanos ya tiene conocimiento de la grave situación de hacinamiento que padece la cárcel del distrito de Villavicencio

Por el presunto delito de una celebración indebida para contratar el Concejal Felipe Harman denunció penal y disciplinariamente el contrato de Patios y Grúas que otorgó la Alcaldía de Villavicencio

César Ocampo director nacional de COLCIENCIAS dijo desde Villavicencio, que se avecinan amenazas con el cambio climático se deben saber enfrentar desde la innovación, social, política y empresarial. Dijo que en la región de los Llanos aun hay servicios básicos sin suministrarse a los habitantes situación que la pone frente a fuertes amenazas pero también de retos para salir adelante. El director reconoce que el servicio de educación en la región no es la mejor en materia científica

Un fuerte debate de control político se hizo al Ministerio de Minas, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ANLA y ECOPETROL sobre la Política Pública Ambiental en Colombia y la posible implementación del Fracking del país, especialmente en el Meta. Denunciaron que se pretende implementar el fracking en Colombia sin contar con estudios técnicos y líneas de base ambientales que nos permitan conocer a ciencia cierta los impactos futuros que pueden derivarse de esta actividad

DEPORTES

El futbolista de Villavicencio Juan Pablo Rojas fichó en días recientes y se vinculó oficialmente al Deportivo Independiente Medellín

Para el jueves a las 8 de la noche se confirmó el partido entre Deportivo Meta y Bello Real Antioquia por la semifinal de la Liga Argos Futsal

Llaneros Fútbol Club reinició prácticas el martes de cara al juego del jueves ante Fortaleza por la Copa Águila.