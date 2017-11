Noticias del Meta, Noviembre 01 de 2017

TITULARES

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó en segunda instancia la condena contra el Juez Promiscuo Municipal de Puerto López Jaime Enrique Niño Ojeda quien deberá pagar 105 meses de prisión por el delito de prevaricato. La Corte confirmó la condena impuesta en primera instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio y revocó la prisión domiciliaria, ordenando la captura del Juez Puerto López Jaime Enrique Niño Ojeda. El Juez no se presentó a trabajar desde ayer martes 31 de octubre. La investigación contra el juez inició por las irregularidades detectadas en la devolución de un ganado al parecer de manera ilegal. Este proceso forma parte del escándalo de corrupción en la justicia del Meta

No aceptaron los cargos que les imputó la Fiscalía General de la Nación, los 18 funcionarios, ex funcionarios y contratistas de la alcaldía de Mapiripán investigados por presuntas irregularidades en la ejecución de contratos en 2015 por más de 5 mil millones de pesos en la administración del alcalde de la época Jorge Iván Duque Lenis para favorecer la campaña del entrante Alexander Mejía Buitrago. El próximo 7 de noviembre se realizará la audiencia en la que se deberá resolver la solicitud de medida de aseguramiento contra 14 de los 18 investigados, luego de que la misma Fiscalía dejará por fuera de esta solicitud a cuatro de los imputados. La expectativa sobre este caso priorizado por Bolsillos de Cristal se mantiene sobre la posible medida de aseguramiento que podría recaer en el actual y anterior alcalde

La Procuraduría Delegada para la Coordinación Electoral se pronunció ante el Ministerio de Hacienda sobre la falta de recursos para financiar la consulta popular en Granada Meta, donde el pasado 22 de octubre se iba a votar por el SÍ o por el NO a la presencia de la industria petrolera en el Ariari. El Ministerio Público le pide al Gobierno Nacional que argumente las razones por las que dejó sin plata estos mecanismos democráticos y le exige que haga efectivo los derechos políticos de los ciudadanos de los municipios como Granada, donde celebraron el pronunciamiento y esperan que el Ministerio de Hacienda lo cumpla según dijo el abogado externo del municipio Jaime Rodríguez Arias

Luego de que el 19 de diciembre de 2016 la Procuraduría General de la Nación ordenara el traslado para Bogotá del expediente de la investigación por el hundimiento del Plan de Ordenamiento Territorial de Acacias, la Procuraduría Primera Distrital Delegada que asumió la investigación anuló las actuaciones de la Procuradora Provincial Johana Gómez Cáceres y ordenó investigación contra el Alcalde y los concejales de Acacías confirmó Enrique Molina veedor de Acacías

10 días completa hoy cerrada la Universidad Pública de los Llanos por el paro de los estudiantes quienes exigen complimiento de varios puntos en un pliego de peticiones que no han podido concertar con la administración del rector encargado Pablo Emilio Cruz. Funcionarios a quienes se les vencía este 31 de octubre su contrato de prestación de servicios ingresaron a la fuerza a la universidad en la sede Barcelona, hecho que exacerbó los ánimos de los estudiantes quienes seguirán reuniéndose hoy para revisar los anuncios que les ha hecho el Consejo Superior Universitario y el Consejo Académico sobre las salidas posibles a sus reclamaciones

Renunció la defensora del pueblo del Meta Ángela María Moreno Neira, mientras resuelve el proceso que tiene sobre sus actuaciones cuando fue secretaria de Gobierno en el municipio de Puerto Gaitán, en la Fiscalía Décima Anticorrupción por irregularidades cometidas durante la administración de Óscar Erwin Bolaños Cubillos. Los imputados son el ex alcalde, un ex secretario de Despacho y la hasta ayer defensora del Pueblo Ángela María Moreno Neira por los presuntos hechos contra la administración pública como Falsedad en Documento público y Peculado por apropiación. Se discute jurídicamente con la Fiscalía General de la Nación, la celebración indebida de contratos al no realizar procesos contractuales sino, utilizar una figura u herramienta excepcional como es el avance para la financiación de los famosos Festivales de Verano. Se conoció que un solo avance para esos festivales, radicado en esa administración, fue por 400

El viernes se definirá intervención en el colegio Nuestra Señora de la Paz para obras de doble calzada a Porfía. En reunión prevista para este viernes entre la Secretaría de Educación de Villavicencio y la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM), se definirá cómo será el proceso de intervención de los 1.400 metros del colegio Nuestro Señora de la Paz, que se requieren para las obras de la doble calzada que se adelanta hacia Ciudad Porfía. Así lo confirmó Juan José Casasfranco, gerente de la AIM, quien recordó que la firma García y Vanegas, dueña del predio ubicado en la parte posterior de la institución, ya firmó el acta de cesión de 2.500 metros para la Alcaldía de Villavicencio, donde se van a construir las áreas compensadas. Casasfranco precisó que García y Vanegas también va a legalizar la posesión del terreno donde se localiza el colegio

Cuatro presuntos extorsionistas de un agricultor fueron capturados, quienes identificándose como integrantes de ‘Los Puntilleros’ bloque Meta, le exigían 17 millones de pesos a cambio de no atentar en su contra, de su familia o de su patrimonio económico. Los capturados fueron identificados como ‘Chocolate, Chiki, Félix y Góngora’, quienes fueron ubicados en tres inmuebles de los barrios Villas de Granada y El Progreso en Granada y en Álamos de Bogotá. Fueron notificados de la orden expedida en su contra por el Juzgado promiscuo municipal de control de garantías de Vista Hermosa, por los delitos de concierto para delinquir con fines extorsivos, extorsión agravada y desplazamiento forzado. Y el Juez, los cobijó con medida de aseguramiento en establecimiento penitenciario y carcelario

DEPORTES

Equipos de 12 departamentos participarán desde este jueves en Puerto Gaitán en el Cuarto Festival Nacional de Escuelas de Futsal

El evento organizado por el ex instructor internacional de esta modalidad del fútbol, Alonso Calderón, reúne a quintetos de siete categorías.

Dos equipos que clasificarán en el selectivo departamental, representarán el futsal metense en el evento apoyado por el Imder de la localidad.

A prácticas regresa el pedalista metense Omar Alberto Mendoza, luego de pasar un descanso en su municipio natal, Lejanías

El rutero se alista para tomar parte en la Vuelta Ciclística de Chiriquí con sede en la República de Panamá del 18 al 28 de noviembre.

En la carrera internacional que llega a su vigésima edición, Omar Alberto Mendoza se despedirá del equipo Bicicletas Strongman pues en el 2018 correrá con la escuadra Medellín Éxito.

Sin Mateo Trejos, quien salió lesionado, en el partido con Atlético de Cali, reinició entrenamientos Llaneros Fútbol Club

Al tiempo que entra en receso el volante, disponible para jugar está el defensor José Cuenú luego de restablecerse de una delicada lesión.

El onceno llanerista se alista para revivir este domingo a Deportes Quindío en la primera fecha de los cuartos de final del Torneo Águila.