Noticias del Meta, Noviembre 02 de 2017

TITULARES

Aplazaron de manera indefinida la Consulta Popular Minera que se iba a realizar en el municipio de La Macarena programada para el próximo 26 de noviembre, según confirmaron sus comités organizadores los cuales salieron a reclamar por la postura que consideran anti democrática del Gobierno Nacional al argumentar falta de recursos para financiar estos procesos de participación ciudadana. Delio Franco presidente de ASOJUNTAS en La Macarena dijo que el aplazamiento de su consulta es un atentado contra el más grande potencial natural que tiene Colombia como es su municipio. Se espera que también aplacen la consulta en El Castillo programada para el 3 de diciembre. Ambientalistas y autoridades del Meta aseguran que el Gobierno Nacional se encontró la manera de frenar la andanada de consultas populares que se iban a realizar en el Meta primer departamento productor de petróleo

Suspenden de manera indefinida la consulta popular minera en Granada Meta. La Alcaldía y los comités organizadores en Granada salieron a reclamar lo que consideran un atentando del Gobierno Nacional luego de que la Registraduría Nacional suspendiera de manera indefinida la Consulta Popular minera nuevamente programada para este domingo 5 de noviembre, cuando buscaban suspender la realización de actividades relacionadas con el sector petrolero del municipio. La primera fecha suspendida fue el 22 de octubre cuando se argumentó que por falta de los 182 millones de pesos que cuesta su realización, se suspendió por la Registraduría del Estado Civil

Hoy está en Villavicencio el comandante y ex guerrillero del grupo político de las FARC Andrés Paris, explicando en el Samán del Parque los pormenores del foro “El impacto de la Corrupción en el Marco de la Implementación de los Acuerdos de Paz”, que se realizará el martes 7 de noviembre en la Sede San Antonio de la Universidad de los Llanos desde las 8 de la mañana, en el que participará Ivan Márquez precandidato al Senado por el grupo ex guerrillero de las FARC. En ese foro también participará el precandidato a la Cámara por el Meta de Cambio Radical Hugo Velázquez Jaramillo quien hará el contexto de los escándalos de corrupción que han envuelto el departamento en los dos últimos años. El foro lo organiza el colectivo político que lidera el ex alcalde de Bogotá Lucho Garzón quien también visitará Villavicencio

Un año más seguirá intervenido por la Superintendencia de Salud el Hospital Departamental de Villavicencio. El gerente interventor Luis Oscar Gálvez Mateus seguirá en el cargo a partir de hoy cuando la Superintendencia de Salud anuncie que el Hospital Departamental de Vllavicencio seguirá intervenido hasta por el término de un año. La resolución ejecutiva número 374 de octubre de 2017 que está firmada por el mismo ministro de la Salud Alejandro Gaviria, la traerá hoy el delegado de la Superintendencia Javier Villareal y se la entregará a las 9 de la mañana a la Gobernadora Marcela Amaya García en el auditorio del Hospital Departamental de Villavicencio. Tal como lo informó RCN Radio el hospital seguirá intervenido porque aun no logra el punto de equilibrio en materia financiera y de cumplimiento del plan de mejora aprobado. La Gobernación había insistido en la posibilidad de recuperar el manejo del Hospital más importante de la Orinoquia pero el Gobierno Nacional se negó y hoy se lo ratificará

Luego de 10 días de estar cerrada la Universidad Pública de los Llanos por el paro de los estudiantes quienes exigían complimiento de varios puntos en un pliego de peticiones, se logró este miércoles 1 de noviembre que se levantara el bloqueo en las sedes Barcelona y San Antonio y se permitiera el ingreso de administrativos y docentes a retomar sus actividades. Las clases se reanudarán hoy según anuncia un comunicado emitido por el Consejo Académico y firmado por el rector Pablo Emilio Cruz. También los estudiantes emitieron un comunicado confirmando que se levantó la protesta y que desde hoy jueves regresarán a clases para terminar el segundo periodo

El 21 de noviembre la Procuraduría Provincial de Villavicencio proferirá fallo sobre la investigación disciplinaria que le adelanta a 15 concejales de Acacías por modificar, al parecer de manera irregular el reglamento interno del Concejo y elegir a la mesa directiva para la vigencia 2017, desde noviembre de 2016. La denuncia la instauró el veedor Enrique Molina quien considera que hubo extralimitación de funciones de los concejales de Acacías quienes soportan varias investigaciones en el Ministerio Públicos por sus actuaciones en la corporación

Murió una niña de 5 años al caer de un balcón en el edificio Santa María del barrio la Serranía en Villavicencio, confirmaron las autoridades que iniciaron las investigaciones. Al parecer fue un descuido de sus familiares

Una persona murió en accidente de tránsito sobre la vía Bogotá – Villavicencio. Según las autoridades, la mujer que falleció se movilizaba junto con una acompañante en una motocicleta cuando fue embestida por una volqueta

El Comité preparatorio al Consejo Comunal de la Urbanización la Madrid llamado YO REFORESTO LA MADRID, realizará la segunda jornada de reforestación en este barrio en la ronda de protección hídrica del caño Zuria este domingo 5 de noviembre desde las 8 de la mañana confirmó Andrés Peralta del grupo ambientalista Jóvenes de Ambiente

El coronel Nicolás Alejandro Zapata comandante de la DEMET, confirmó que hasta la fecha se han recibido 301 denuncias de amenazas, y que 107 de estas personas ya cuentan con medidas de protección, como son las rondas policiales y las revistas permanentes a sus lugares de trabajo y residencia. Las amenazas hechas a personas en el departamento y los casos de intimidaciones llegaron de los municipios de Guamal y La Macarena. Este último, donde incluso circuló un panfleto

Se instalaron los Consejos Territoriales de Reincorporación en el Guaviare, donde en la zona de Charras hay 160 ex combatientes de las FARC y en Colinas 370 ex guerrilleros más de los276 que llegaron a Charras y a Colinas llegaron 482 entonces integrantes del grupo subversivo. Varios los ya ex combatientes se han ido a donde sus familias en veredas cercanas aseguran las autoridades

DEPORTES

Llaneros Fútbol Club anunció que se mantiene el precio de la boletería en el partido por los cuartos de final donde recibe a Quindío. Al tiempo que convocó a los aficionados a respaldarlo masivamente, el onceno llanerista dijo que el ingreso a VIP o preferencia sigue en 30 mil pesos y el de occidental general en 15 mil pesos. Llaneros Fútbol Club indicó además que las boletas ya están a la venta en la sede del equipo ubicada en el barrio El Buque

Sextetos de Acacías, Guamal y Villavicencio se enfrentarán este domingo en esta capital por el cupo a la final del Pony Voleibol

El ciclista afiliado a la liga del Meta, Cristián Camilo Serrano, dijo que participará en la Vuelta de Chiriquí con sede en territorio panameño