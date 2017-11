Noticias del Meta, Noviembre 21 de 2017

TITULARES

Hoy es la audiencia de formulación de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra 15 ex funcionarios de la Alcaldía de Puerto Gaitán entre ellos los dos ex alcaldes Óscar Bolaños y Edgar Silva por celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales y peculado entre otros delitos presuntamente cometidos durante las dos administraciones pasadas. La audiencia del primer grupo de imputados será hoy 21 de noviembre a la que deberán asistir los dos ex alcaldes con sus ex funcionarios entre ellas la ex defensora del Pueblo Ángela Mará Moreno Neira quien fungió como secretaria de Gobierno de la Alcaldía de óscar Bolaños. El segundo grupo de imputados tendrán audiencia el 24 de noviembre también ante el juez de Garantías de Puerto López. Las irregularidades detectadas por la Fiscalía corresponden a los avances girados para financiar el ostentoso Festival de Verano de la época

Angelo Villamil lamentó haber mantenido tan callada su gestión pese a que dice haber desarrollado importantes actividades en pro del departamento del Meta desde su curul en la Cámara de Representantes donde representa al partido Liberal. Dijo que si no ha salido a defender el Gobierno de Alan Jara Urzola, su padrino político e involucrado en escándalos de presunta corrupción investigados por la Fiscalía, ha sido por respeto a los procesos judiciales y no por abandono a sus mentores. Agregó que está seguro que es más, un escándalo mediático que cualquier otra cosa. Advirtió que le quedan días para definir si va a volver a aspirar al Congreso de la República. Celebró los resultados de la consulta Liberal y dijo que a partir de ahora ya hay un candidato oficial a la Presidencia de Colombia y es Humberto de la Calle Lombana

Pese a las fuertes críticas Belsy Barrera director de CORMACARENA confirmó que la empresa concesionaria Covioriente dentro del proyecto Vial Villavicencio – Yopal tiene permiso para tumbar 9 mil 760 árboles y como compensación deberá reforestar con 29 mil 396 individuos arbóreos en ecosistemas similares o equivalentes y principalmente en el área de influencia del proyecto. Las críticas aseguran que la compensación que hará la concesionaria nunca recuperará las áreas afectadas por el aprovechamiento arbóreo al que tiene derecho legal la concesionaria

Mañana estará en Villavicencio la directora nacional del ICBF Karen Abudinén firmando con el alcalde Wilmar Barbosa Rozo y la gobernadora del Meta Marcela Amaya García, el Gran Pacto contra las violencias hacia niñas, niños y adolescentes del Meta. La firma será en la biblioteca Germán Arciniegas desde las 8 de la mañana

La mesa directiva del Concejo de Villavicencio propondrá hoy a la plenaria evaluar una determinación frente a la convocatoria pública para la elección del cargo de la Secretaría General de la corporación vigencia 2018, que fue suspendida temporalmente en atención a una reclamación hecha por parte de un aspirante inadmitido en el proceso, y que aún no recibe una respuesta desde el Departamento Administrativo de la Función Pública

La Agencia Nacional de Infraestructura ANI y Coviandes anunciaron a los usuarios de la vía al Llano sobre el cierre de los túneles Boquerón, Bijagual y Buenavista hoy martes 21 y mañana miércoles 22 de noviembre, a partir de las 10 de la noche y hasta las 4 de la madrugada del día siguiente, para adelantar labores de mantenimiento al sistema eléctrico y electrónico, así como al sistema de ventilación. Los usuarios que necesiten de manera prioritaria desplazarse durante estos horarios, lo deberán hacer por la vía a Juan Rey y la vía antigua entre Pipiral y La Grama

Fue aprobado en primer debate en el Concejo de Villavicencio el proyecto de acuerdo que aprueba incentivos a los artistas locales que presentaron Felipe Harman, José Poveda, Jhon González y Héctor Cuellar y que contó con el visto bueno de la directora de CORCUMVI Rosalía de Cortés

Confirmaron la realización del Festival Llanero del 6 al 10 de diciembre en Villavicencio con presencia de artistas llaneros, nacionales e internacionales en diferentes tarimas de la ciudad. También anunció el alcalde Wilmar Barbosa actividades culturales y deportivas durante esas fechas

En Cubarral apareció el cuerpo de un joven de 16 años que estaba desaparecido en la vereda Rio Azul donde los organismos de socorro hicieron sobrevuelos para hallar al joven ahogado según dijo Jorge Díaz Martínez director de la Defensa Civil

El deslizamiento en el Meta se registró en las veredas la Esmeralda, Palomarcado y la Cumbre por remoción de masa y capa vegetal así como de material de arrastre, que afectó vías terciarias, acueductos, cascadas, cultivos de café, plátano, cacao, cítricos, potreros y sus cercas y pérdida de bancadas en vías, así como afectación a puentes por efecto de los deslizamientos en estas tres veredas. Marta Calderón campesina y habitante de El Dorado narró la emergencia y pidió a las autoridades departamentales y nacionales ayuda para solventar la emergencia que enfrentan las familias afectadas por la ola invernal en ese municipio. El Meta continúa bajo alertas por parte del IDEAM entidad que advierte sobre el incremento de las lluvias en esta parte de Colombia

Las lluvias generaron desbordamiento del rio Guaviare que inundó gran parte de la ciudad de San José, la capital, en la Vereda la Leona donde cientos de familias fueron afectadas y algunas evacuadas. Según los organismos de socorro 53 familias resultaron directamente afectadas y son las que necesitan con urgencia colchonetas y frazadas. Los organismos de socorro ayudan a atender la emergencia y piden apoyo de los gobiernos departamental y nacional

DEPORTES

Para las 3 y 15 de la tarde del jueves en el estadio Manuel Calle Lombana se fijo el inicio del partido entre Llaneros Fútbol Club y Leones Itagüí este jueves 23 de noviembre. El compromiso de vuelta para Llaneros quedó establecido para disputarse desde las 7 y 15 de la noche del domingo 26 de noviembre en el estadio de Ditaires

El director del Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Meta, Héctor Hugo López, recibió a la jabalinista Yiset Magali Jiménez ganadora de una competencia en Chile

A las 2 de la tarde de este martes se cumplirán en la iglesia del Perpetuo Socorro del barrio La Grama las honras fúnebres del ex jugador y técnico John Jairo, J. Gómez

A las prácticas del seleccionado colombiano se unió en Bogotá el jugador metense de baloncesto Héctor Alejandro Martínez