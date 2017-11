Noticias del Meta, Noviembre 22 de 2017

TITULARES

“Sí eso es cierto y nuestra preocupación al respecto es porqué a un año de la firma del acuerdo de paz, no arrancan los programas y proyectos para nuestra reincorporación”, aseveró Aldinever Morantes comandante de la antigua zona veredal de Buenavista en Mesetas Meta al referirse a las declaraciones del jefe de la misión de la ONU, Jean Arnault quien manifestó que el 55 por ciento de los ex guerrilleros de las Farc salieron de los espacios territoriales, muchos por incumplimiento del Gobierno Nacional. Dijo Aldinever que en Mesetas Meta, la zona veredal con mayor agrupación de ex combatientes de los 518 que llegaron el 5 de febrero de este año sólo quedan 254 militantes de FARC que cree aún en el proceso a pesar de las penurias que aseguran tienen que soportar. “De los que se fueron no sabemos dar noticia”, advierte Aldinever Morantes quien le pide al Gobierno de Juan Manuel Santos que cumpla con todo lo que está firmado en los acuerdos de paz

Se confirmó que un juzgado primero civil del circuito del municipio como medida cautelar emitió orden judicial y embargó las cuentas bancarias de la Cámara de Comercio de Villavicencio, mientras se resuelve una demanda civil por el no pago del contrato de construcción de los pisos 6 y 7 del nuevo edificio del ente gremial adjudicado en 2013. Para desembargar las cuentas intervenidas de la Cámara de Comercio, deberán pagar 250 millones de pesos de los cuales ya giraron 125 millones al contratista. El juzgado le hizo claridad a la junta Directiva de la Cámara de Comercio de Villavicencio que el alcance del embargo solo es hasta un monto de 220 millones d pesos y no de la totalidad de las cuentas bancarias de la institución.

La Fiscalía 19 Anticorrupción imputó cargo por peculado por apropiación, falsedad de documento público y firma de contrato sin el lleno de los requisitos legales. La imputación fue contra Wilson López Bogotá, Juan Mario Flórez Salcedo, Rafael Arturo Rusinque, Claudia Sofía Tacha Velásquez, Jorge Duván García Marín y Dianey Castro Ceballos por presuntas irregularidades cometidas durante la administración del ex alcalde y hoy ministro de Agricultura Juan Guillermo Zuluaga

Hoy la Procuraduría Provincial escuchará a los 15 concejales de Acacías investigados disciplinariamente por haber elegido al parecer de manera irregular elegido la mesa directiva de la corporación

Juez de garantías de Puerto López se negó a realizar audiencia de imputación de cargos e imponer medida de aseguramiento contra los ex alcaldes de de Puerto Gaitán Oscar Bolaños y Edgar Silva porque considera que no es de su jurisdicción y por eso canceló la audiencia y devolvió el caso para Puerto Gaitán. Ahora deberá devolverse el proceso a ese municipio o por solicitud de la Fiscalía enviarlo a Villavicencio

La sociedad de Ingenieros del Meta emitió concepto sobre las condiciones del estadio Macal en el que asegura que observó un escenario deportivo en abandono, sin mantenimiento, con moho y humedad en sus estructuras, presentando un aspecto visualmente deplorable. Sin embargo para el partido de mañana asegura la Sociedad de Ingenieros del Meta que la estructura está en condiciones normales de uso, garantizando y dejando constancia que su aforo para el dia de este partido, debe ser el permitido en condiciones normales de uso; ocupando cada asistente su puesto o silla correspondiente; al igual se deja constancia de que la última grada, de la gradería Oriental Central; cuya baranda perimetral superior está en condiciones estructuralmente no adecuadas, no podrá ser habilitada debido a las condiciones en las que se encuentra dicha misma.

La senadora Maritza Martínez Aristizabal contó que fue señalada por los abogados de las FARC de hacer populismo legislativo por su propuesta de imponer penas de entre 15 y 30 años a los abusadores sexuales de menores de edad en medio del conflicto armado. La propuesta aprobada en la plenaria del Senado de la República y empezó su discusión en la Cámara de Representantes

Esta noche también estarán cerrados durante los túneles Boquerón, Bijagual y Buenavista en la vía al Llano por arreglos. Los usuarios que necesiten de manera prioritaria desplazarse durante estos horarios, lo deberán hacer por la vía a Juan Rey en Bogotá y por la vía antigua entre Pipiral y La Grama en Villavicencio. El cierre será a partir de las 10 de la noche y hasta las 4 de la madrugada de mañana

Rocío Enciso directora regional del ICBF en el Meta confirmó que con la presencia hoy de la directora nacional de la entidad Karen Abudinén se firmará el Gran Pacto contra las violencias hacia niñas, niños y adolescentes del Meta en la biblioteca Germán Arciniegas

Hoy viene a Villavicencio Aurelio Suarez a hablar del Sistema General de Participación a las 6 de la tarde en el parque de la vida de Cofrem. El experto analista es aspirante al Senado de la República por el Polo Democrático Alternativo en la misma línea de Jorge Enrique Robledo quien sigue buscando apoyos para llegar a la Presidencia

Autoridades continúan en la búsqueda de 10 indígenas venezolanos que naufragaron en aguas del Río Orinoco en el departamento del Vichada. La Fuerza Naval del Oriente confirmó que las 8 personas recostadas fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios de Puerto Carreño donde fueron valoradas

DEPORTES

Para el partido de mañana entre Llaneros y Leones de Itagüí como no se van a vender boletas en el estadio no se podrá acceder al anillo de seguridad sin boleta.

Las puertas del estadio se abren 12 del medio día.

No habrá acceso de niños menores de 5 años y todo mayor de 5 paga boleta entre otras medidas.

En Vip no se podrá estar sin la colilla de la boleta.

Se abre oriental pero no se pueden utilizar las dos filas altas que dan con las barandas

10 mil boletas será el aforo.

No se permite la entrada de líquidos alimentos paraguas y chapas

No se permitirán hinchas con camisetas de cualquier otro equipo que no sea Llaneros.

Recuerde que debe ir hidratado y con ropa cómoda

Hasta 10 mil aficionados se podrán congregar este jueves en el estadio Manuel Calle Lombana para el primer partido de la final del Torneo Águila II

Se anunció en fuentes de Llaneros Fútbol Club que masiva demanda se registró el día de apertura de venta de la boletería para el compromiso ante Leones Itagui.

La directiva del cuadro llanerista le pidió a los hinchas sólo comprar las entradas en los puntos oficiales Parque La Llanura Sikuani, Tienda Sport Life del Centro Comercial Primavera Urbana y en Transportes Arimena.

A concentración entrará desde hoy miércoles el grupo de jugadores de Llaneros Fútbol Club que afrontará a Leones Itagüí

El cuadro metense realizará esta mañana la última práctica con miras al juego previsto para las 3 y 15 de la tarde del jueves en el estadio Manuel Calle Lombana.

La ausencia por acumular cinco tarjetas amarillas de Federico Arbeláez, sería la única novedad llanerista para el crucial encuentro contra el onceno antioqueño.

En la novena posición de la clasificación general partirá hoy miércoles el metense Omar Alberto Mendoza en la Vuelta a Chiriquí

Con la expectativa de seguir mejorando puestos en la carrera panameña, el rutero de Bicicletas Strongman Formesan afronta la jornada de 120 kilómetros.

En el mismo propósito de acomodarse en un lugar destacado está el también pedalista del Meta, Cristián Camilo Serrano, integrante de la escuadra Cokdeportes Zenú.