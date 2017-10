Noticias del Meta, Octubre 02 de 2017

TITULARES

Enrique Peñalosa el alcalde de Bogotá confirmó que hoy a las 3 de la tarde se reunirá con una delegación del Meta entre ellos la gobernadora Marcela Amaya, el presidente de la Federación de Diputados de Colombia Henry Ladino y algunos dirigentes gremiales quienes le pedirán explicaciones precisas al mandatario de la capital del país, sobre la posibilidad de que se instale un peaje urbano en la avenida Boyacá con avenida Villavicencio. Dijo Peñalosa que será un gusto recibir a la delegación del Meta pese a que no hay nada especial de qué hablar sobre ese tema, dado que de ser una realidad esos peajes, no será antes de dos años y si llega a tomar una decisión definitiva de implementarlos, no tendría que consultarle a nadie. Sin embargo “veré con mucho aprecio a la gobernadora” dijo Enrique Peñaloza

Un fuerte pronunciamiento hizo el presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos ACIPEC Julio Cesar Vera Diaz sobre la avalancha de Consultas Populares en el Meta donde este año ya se realizó una en Cumaral donde ganó el NO y este 22 de octubre se realizará otra en Granada también en contra de la industria petrolera. Aseguran los petroleros que es preocupante esta andanada de consultas en la región primer productora de petróleo del país. El presidente de ACIPEC hizo un llamado a los metenses para que le den la oportunidad a esa industria la cual siempre ha estado comprometida con las buenas prácticas ambientales, sociales y económicas. En el Meta varios municipios más esperan que el Tribunal Administrativo del Meta les de visto bueno a la pregunta para más consultas

Fue aforado en 629 mil millones de pesos el presupuesto del municipio de Villavicencio que será puesto a consideración del Concejo en su último periodo de sesiones ordinarias que empezaron este primero de octubre. Ese monto va en consonancia con el Plan de Desarrollo Unidos Podemos aseguran en la Secretaría de Hacienda. El proyecto está compuesto por transferencias a los entes de control por 7.800 millones, para gastos de funcionamiento en 108.000 millones, para deuda pública 35.000 y gastos de inversión en 478.200 millones. En inversión, gran parte va a los fondos de salud y educación donde se ubican las transferencias de la Nación por el Sistema General de Participación, régimen subsidiado y demás

Por presunta omisión de sus deberes la Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra Fredy Díaz Gutiérrez, ex alcalde de El Dorado, Meta, del período 2012-2015. Presuntamente el investigado habría incumplido el fallo judicial del 27 de agosto/13 proferido en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Meta, mediante el cual se ordenó al municipio reintegrar a Luz Miryan Aguiar Neira al cargo que ocupaba antes de su desvinculación o declaratoria de insubsistencia y pagarle, en el término de 30 días, los salarios, aumentos, emolumentos, cesantías y demás prestaciones dejados de percibir desde la fecha de su retiro. La sentencia del alto tribunal que ordenaba un pago que ascendía a $150.000.000 millones de pesos fue emitida dentro del mecanismo de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el apoderado por Aguiar Neira en contra del municipio de El Dorado. Para el Ministerio Público el disciplinable podría haber transgredido el artículo 176 del Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo anterior) que establece que “Las autoridades a quienes corresponda la ejecución de una sentencia dictarán, dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, la resolución correspondiente, en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento”. La conducta desplegada por el investigado se calificó en esta etapa del proceso como grave, cometida a título de culpa grave, por posible inobservancia y falta de cuidado en sus actuaciones para evitar causar perjuicio al Estado.

William Romero nuevo presidente del directorio municipal de Villavicencio del partido de la U confirmó las dificultades internas que tiene esa colectividad y que hasta el momento no hay aspirantes por la U para la Cámara de Representantes por el Meta. Ratificó que la U lo único que tiene claro es que tendrán candidata llanera al Senado en cabeza de la actual parlamentaria Maritza Martínez Aristizabal. Dijo que fue la asamblea del partido la que votó porque fuera él nuevo director del partido en el Meta en reemplazo de Orlando Barbosa Villalba

Arroceros del Meta y Casanare arreciaron sus reclamaciones contra el Gobierno Nacional y se alistan para salir a la calle el 12 de octubre en protesta por la fuertemente crisis económica que enfrentan. Dicen los arroceros que el balance no puede ser más negativo debido a que como respuesta al programa COLOMBIA SIEMBRA, los arroceros aumentaron la cantidad de área sembrada la cual hoy no saben cómo comercializar, por la carente planificación y la falta de una estrategia conjunta de comercialización en el Consejo Nacional del Arroz. Aseguran que la indolencia de parte de la Industria Nacional Molinera, que al negarse rotundamente a participar del mecanismo del Incentivo al Almacenamiento, dejó libre la garantía de absorción de la cosecha, llevando los precios de compra y forma de pago a valores de ruina para los productores. Los arroceros saldrán a protestar este 12 de octubre en contra del Gobierno Nacional

Los ex combatientes de las FARC salieron a reclamar porque este fin de semana uno de sus integrantes de lo que hoy se conoce como Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Mariana Páez de Buenavista en Mesetas Meta Mariana Páez fuera detenido

Para las dos de la tarde de este lunes 2 de Octubre fueron convocadas las autoridades quienes llevarán a cabo hoy un consejo de seguridad ampliado con los 29 alcaldes del departamento. Dentro de los temas a tratar se encuentra el Migratorio pues crece la preocupación por la cantidad de venezolanos que se encuentran de manera ilegal en los diferentes municipios del Departamento

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales declaró alerta roja por la alta probabilidad de registrarse deslizamientos de tierra en los municipios de Villavicencio y Acacías

Este fin de semana tembló en Puerto Gaitán y en Lejanías Meta donde no se reportaron emergencias, según los organismos de socorro

Luego de nuevos derrumbes se habilitaron los dos carriles en la vía antigua que estuvo cerrada este fin de semana confirmó el INVÍAS donde mantienen maquinaria en la zona debido a la inestabilidad y la alta posibilidad de que se vuelvan a registrar avalanchas

Una persona murió en accidente de tránsito sobre la vía Puerto López en el sector de la séptima Brigada. Over Fernando Vanegas perdió la vida luego de que chocara la motocicleta en la que se movilizaba contra un poste. La inspección técnica a cadáver fue realizada por personal del CTI

Cómo Luis Sebastián Gutiérrez de 18 años fue identificado el joven que se suicidó en el sector de la Azotea en Villavicencio. El joven que en principio llegó con vida al Hospital departamental de Villavicencio falleció debido a la gravedad de las heridas. Hoy se realizarán las exequias.

Por el delito de acceso carnal violento agravado con menor de edad las autoridades capturaron a Hector Hernando Mendoza Torres de 56 años quien habría violado a su propia hija en condición de discapacidad dejándola embarazada

DEPORTES

Llaneros Fútbol Club logró una importante victoria en su camino a la clasificación en el Torneo Águila

El equipo de Villavicencio derrotó a Barranquilla Fútbol Club con marcador de 1 a 2 goles con anotaciones del volante John Velásquez.

El triunfo dejó a Llaneros Fútbol Club consolidado en el grupo de los primeros ocho equipos con 22 puntos acumulados.

El equipo femenino Llaneras Fútbol Club Séptima Etapa del barrio La Esperanza de Villavicencio clasificó a la final nacional del Ponyfutbol a jugarse en Medellín

El onceno de esta capital venció al representativo del municipio de Granada al que derrotó con marcador de 4 goles a 1 en la última fecha del zonal centro oriente realizado en Tunja, Boyacá.

Diego Jassir Martínez, técnico del cuadro metense, destacó la presentación de sus orientadas y el hecho de volver a clasifica a la instancia del más importante evento futbolístico para infantiles que se hace en Colombia.

Aunque la Selección Meta ganó todos los partidos y fue el mejor equipo, un fallo de escritorio lo privó de clasificar a las finales del Campeonato Nacional de Baloncesto Infantil Masculino, al ser despojado de puntos conseguidos en varias victorias

Jaime Ortiz Hermida dijo que en el torneo celebrado en Quibdó, Valle del Cauca demandó al quinteto metense por la indebida utilización de un jugador de origen santandereano.

El entrenador aseguró que el deportista actuó en los Juegos Supérate Intercolegiados, pero que no estaba federado y, en consecuencia, era jugador libre y podía ser fichado por una liga

Mujeres del Meta ocupan primeros lugares en Campeonato Nacional Grado 3. Gracias al apoyo del Gobierno departamental, la Liga de Tenis de campo que lidera José del Carmen Pérez realizó el campeonato Nacional grado tres que reunió a más de 160 competidores de las categorías 14 a 16 años, certamen avalado por la Federación. Las competencias se desarrollaron en las canchas del Parque Sikuany, allí la metense Nikol Martínez logró retener el primer puesto en sencillos, gracias a su buen saque y buen dominio en la volea, para el caso de doble, la joven del departamento se ubicó sub campeona con María Alejandra Núñez, en la categoría 16 años